Engelhorn: Guter Rat ist teuer

In der profil-Ausgabe vom vergangenen Wochenende haben wir uns ausgiebig mit Marlene Engelhorn, ihrer Geschichte und dem „Guten Rat“ befasst. Immer wieder kam da der Kommentar: „Warum macht sie so ein Tamtam, wieso überweist sie es nicht einfach dem Finanzamt?“ Wir haben uns gefragt, ob das überhaupt geht? Ja, es geht, aber ist fast so unüblich wie einen Bürgerrat abzuhalten. Das sei in den letzten Jahren nie passiert, heißt es aus dem Finanzministerium. Andere Stellen des Bundes erhalten allerdings schon Spenden. An Schulen flossen im Vorjahr rund 1,6 Millionen Euro, an das Denkmalamt 3,2 Millionen. Und: Das Innenministerium erhielt vor längerer Zeit rund 10.000 Euro aus einer Hinterlassenschaft - zweckgewidmet für Polizeihunde.

Marlene Engelhorn widmet ihr Vermögen aber weder Polizeihunden, historischen Bauten oder Schulklassen, sondern lässt einen „Guten Rat“ entscheiden. Der besteht aus 50 möglichst repräsentativ ausgewählten Mitgliedern, die sich alle zwei Wochen in einem Salzburger Hotel treffen. Pro Person und pro Wochenende erhalten die Teilnehmenden 1.200 Euro. Wie die insgesamt 25 Millionen Euro aus dem Erbe von Marlene Engelhorn verwendet werden sollen, wird in Untergruppen zu den Themen Wohnen, Klima oder Bildung erarbeitet. Unterstützung bekommen die Ratsmitglieder von Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen. Drei Millionen Euro sind in Summe für alle Tätigkeiten vorgesehen.

Konkrete Pläne werden derzeit noch nicht kommuniziert. Man möchte keine Erwartungshaltung wecken. Das lässt sich aber nicht ganz vermeiden. In der automatischen Abwesenheitsemail der Pressestelle des Rats steht gleich: „Ihre Anfrage bezieht sich auf finanzielle Unterstützung? Dann müssen wir Ihnen leider jetzt schon mitteilen: Marlene Engelhorn hat ihr Vermögen dem Guten Rat und dem dazugehörigen Projekt zur Verfügung gestellt. Es wird treuhänderisch verwaltet, deshalb haben weder wir als Team noch Marlene Engelhorn selbst Zugriff darauf – und es gibt leider auch keine Möglichkeit mehr, darüber hinaus zu unterstützen.“ Auch in der Redaktion kam diese Woche schon Post, die um Unterstützung von Frau Engelhorn bat.

Kommendes Wochenende treffen die 50 Menschen erneut aufeinander. profil hat mit drei Ratsmitgliedern gesprochen.