Aufgeheizte Länderspielatmosphäre beim ersten Todestrip von Michael Maertens: „Jedermann” feiert heute bei den Salzburger Festspielen Premiere.

Voll der Verachtung lässt Thomas Bernhard sein im Ohrensessel scharfrichtendes Alter-Ego, das bei einem „künstlerischen Abendessen” auf einen Stargast warten muss, in seinem autobiografischen Roman „Holzfällen” ätzen: Man warte also auf „einen Schauspieler, einen sogenannten Wiener Publikumsliebling und Burgtheater-Geck, der in Grinzing oder Hietzing eine Villa hat.” Dass es Michael Maertens, der zwar im achten Bezirk ohne Villa wohnt, es trotz seines „Piefke”-Status in die erste Reihe Wiener Publikumslieblinge gebracht hat, kann er selbst manchmal noch nach mehr als zwanzig Jahren am Haus am Ring noch nicht fassen: „Durch mein hartnäckiges Erscheinen habe ich die Wiener geradezu gezwungen, mich zu mögen. Aber bedingungslose Liebe bekommst du hier nicht, man muss wissen: Das kann jederzeit wieder kippen.”

In Salzburg wird nichts kippen, da ist der aktuelle „Jedermann“ immer der erste Lipizzaner am Platz, denn Hofmannsthals nahezu naiv-schlichte Bauernbarock-Drama hat mehr Eventcharakter, als künstlerische Gewichtigkeit: Seit drei Saison inszeniert mit Michael Sturminger ein Mittelbau-Regisseur, dass die „Jedermann”-Rufe heute erstmals von Frauen getätigt werden, wirkt nahezu drollig bemüht, und die Paarung zwischen Maertens, demnächst 60, und der Oberösterreicherin Valerie Pacher, nahezu ein Vierteljahrhundert jünger, entspricht einem Altergefälle, das auch nicht ganz dem woken Zeitgeist entspricht, aber im Premieren-Publikum mit Sicherheit in ähnlichen Konstellationen zu finden sein wird.