Polizeibeamte werden bei Verfehlungen fast nie entlassen

Um bei der Polizei in Ungnade zu fallen, müssen sich Beamte einiges leisten. Wie ein Polizist, der an einem Sommertag im Jahr 2017 beschloss, in seiner Dienstzeit mit Uniform in ein Laufhaus zu fahren, dort fünf Bier zu trinken und mit einer Prostituierten aufs Zimmer zu verschwinden. Seine geladene Dienstwaffe ließ er unbewacht zurück – auf die durfte die mitgereiste Polizeipraktikantin aufpassen, die er zuvor mit sexistischen Sprüchen verstört hatte. Einen Anruf seiner Kollegen erwiderte der Beamte damit, dass er es im Laufhaus „nochmal angehen“ werde, obwohl er zu dieser Zeit als Verkehrspolizist während einer Veranstaltung eingeteilt war. Kollegen mussten einspringen. Dreieinhalb Stunden später holte ihn eine Streife vom Bordell ab und brachte ihn zu seinem Dienst in der Bezirksleitstelle. Der alkoholisierte Beamte gab unverständliche Funksprüche ab und schickte Streifenkollegen unnötig im Kreis.

Milde Strafe wurde gekippt

Das alles ist aktenkundig. Trotz der langen Liste an Verfehlungen urteilte die damals noch im Innenministerium angesiedelte Disziplinarkommission milde: Sie wollte den stellvertretenden Postenkommandanten mit einer Geldstrafe von 15.000 Euro davonkommen lassen.