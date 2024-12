FPÖ steigt zur Regierungspartei Nummer 2 auf

Eigentlich sind Farbwechsel in Bundesländern recht selten. Im Großteil Österreichs gab es überhaupt noch nie in der Geschichte der Zweiten Republik einen Machtwechsel: In Wien regiert durchgehend seit dem Jahr 1945 die SPÖ, in Oberösterreich, Niederösterreich, Tirol und Vorarlberg genauso durchgehend die ÖVP. Die restlichen vier Bundesländer sind auch höchstens Swing States light: Im Burgenland ist der letzte Machtwechsel (von der ÖVP zur SPÖ) schon 60 Jahre her, in Salzburg und der Steiermark gab es nur jeweils ein Jahrzehnt rotes Intermezzo in sieben Jahrzehnten ÖVP-Landeshauptleuten.

Mario Kunasek ist also ein absoluter Ausnahmefall. Der FPÖ-Spitzenkandidat eroberte bei der Wahl im November Platz 1 von der ÖVP und wird heute, Mittwoch, zum ersten FPÖ-Landeshauptmann in der Steiermark gewählt. Wie stark diese Zäsur ist, zeigt auch eine andere Statistik: Kunasek, der Mister unauffällig, der trotz Korruptionsermittlungen die Wahl gewann, ist nach FPÖ-Langzeitobmann Jörg Haider in Kärnten erst der zweite freiheitliche Politiker an der Spitze eines Bundeslandes. Haiders Nachlassverwalter Gerhard Dörfler regierte für die FPÖ-Abspaltung BZÖ und verlor 2013 gegen die SPÖ. Von den bisher 75 Landeshauptleuten seit 1945 stellte die ÖVP mit 48 die Mehrheit, 24 kamen von der SPÖ. Alle Bundesländer bis auf Kärnten waren stets in ÖVP- oder SPÖ-Hand – bis nun zur Steiermark und Kunasek.