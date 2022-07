Es liegt etwas in der Luft: Eine Sehnsucht nach Authentizität, Wahrhaftigkeit und Anstand. Institutionen arbeiten ihre Geschichte auf und gehen der Frage nach, warum sich einige in der Zeit des Nationalsozialismus nicht brechen ließen und so viele sich anpassten. Welche Rolle spielen dabei Zeitgeist, Struktur und Charakter?

Bei einem Symposion des Boltzmann-Instituts für Menschenrechte vergangene Woche herrschte bedrückte Stille im Saal, als Ursula Schwarzer vom Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands aus NS-Justizakten vorlas. Eine Frau kam unters Schafott, weil sie in einem Feldpostbrief an ihren Bruder über den Krieg geschimpft hatte. Eine Jugendliche musste sterben, weil sie Flugblätter verteilt hatte. „Volksschädling“, „Wehrkraftzersetzung“, „Feindsender hören“, hießen die Delikte und das Regime und seine Gesetze waren nicht über Nacht entstanden.

Es folgte eine Podiumsdiskussion über „Vertrauen in Politik und Rechtsstaat“ und der ehemalige Justizminister der nach der Ibiza-Krise eingesetzten Übergangsregierung, Clemens Jabloner, analysierte den Tiefpunkt staatlichen Handels in der Regierung Kurz I, den Versuch, über Generalsekretäre die Beamtenschaft an die politische Leine zu nehmen und andere Zumutungen. Ein Auszug aus seiner Rede: