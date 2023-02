Es sind die frühen Morgenstunden vor einem Jahr, Putin kündigt seine Invasion an, Panzer rollen von mehreren Seiten auf ukrainisches Staatsgebiet. Manche Beobachter hatten dies befürchtet, erwartet - andere kategorisch ausgeschlossen. Der Tag hat die Ukraine - aber auch die Welt verändert.

Meine Kenntnisse in der ukrainischen Geographie waren vor einem Jahr miserabel. Odessa konnte ich verorten, Kiew natürlich auch, aber ich hatte keine Vorstellung von Land und Leuten. Von der Breite des Dnjepr, und das Asowsche Meer hätte ich auch nicht zielsicher auf einer Landkarte eingezeichnet. Ich hätte diese Wissenslücke gerne aus anderen Gründen geschlossen. Bald kam Ort für Ort hinzu auf der Ukraine-Landkarte der Berichterstatter.

Irpin, Butscha, Mariupol, Isjum, Bachmut.

Es sind nur fünf Namen - es könnten fünf andere sein, oder fünfzig oder fünfhundert. Heute rufen diese ukrainischen Namen Bilder hervor von Leid, Verfolgung und Tod. Hunderte Gräber in Isjum, Hunderte Tote in Butscha. Die Belagerung des Asow-Stahlwerks oder die Bombardierung des Theaters in Mariupol. Die Flucht in den ersten Kriegstagen aus Irpin nahe Kiew, die blutigen Kämpfe um Bachmut in den letzten Wochen. Sie stehen exemplarisch für die russische Kriegsführung und für die Schreckensbilder in diesem Jahr. Für Bilder, die nicht aus dem Kopf wollen und können. Und auch nicht sollen.