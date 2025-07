„Was meinen Sie mit einer sozialen Beziehung?”– „Haben Sie sich mit ihm getroffen?” – „Ja, Sir.”– „Haben Sie sich mit ihm auch in der Gegenwart von Frauen unter 18 Jahren getroffen?” – „Ich würde diese Frage gern zu einem anderen Zeitpunkt beantworten, aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt möchte ich mich auf den fünften, sechsten und vierzehnten Zusatzartikel berufen und der Aussage enthalten.” Epstein beruft sich damit auf in der Verfassung verankerten Rechte, sich selbst nicht belasten zu müssen.

„Hatten Sie eine soziale Beziehung mit Donald Trump?”, wird Jeffrey Epstein bei einer Einvernahme vom am 17. März 2010 vom Staatsanwalt gefragt.

Dass Trump und Epstein eine enge Beziehung hatten, ehe es 2004 zu einem „Fallout der Bromance” auf Grund eines Streits im Rahmen eines Immobilienprojekts kam, weiß inzwischen jedes Kind der westlichen Hemisphäre. Zahlreiche Fotos und Videos dokumentieren, wie die beiden, meist Frauen taxierend, im Eck stehen und kichernd flüstern wie Penäler. „Er ist ein smarter Kerl, der gerne Frauen hat...eher von der jüngeren Sorte”, wird Trump, lange vor seiner ersten Kandidatur, zitiert. Ob er in einen sogenannten Lolita-Express involviert war, wie der Frauenhandel mit Minderjährigen im Epstein-Imperium brutal verniedlicht wurde, ist jedoch nicht bewiesen.

„Wir haben keine Angst”, signalisiert das US-Onlinemedium Huffington Post in bedrohlichem Rot-Schwarz, die das Video der Einvernahme von Epstein vom progressiven Meidastouch Network auf X übernommen hat, und bezieht sich damit auf die Aggressionsladungen, die Trump zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf alle Medien los lässt, die nicht von MAGA-Pinocchios infiltriert sind. Die jüngste Attacke ging gegen das „Wall Street Journal”, das, ebenso wie die „New York Times” berichtete, dass Trump in den sogenannten Epstein-Files auftauche, aber das Justizministerium die Akten nicht freigeben werde. So sad. Trump, dessen Sprachrohr, seine neue Missis Pinocchio im Weißen Haus, die erst 26jährige Karoline Leavitt als Pressesprecherin, „perfider und gerissener scheint” (Spiegel), als Trump selbst, donnert schon einmal präventiv los: „Wir werden Sie zur Rede stellen, wenn wir das Gefühl haben, dass Ihre Berichte falsch sind.”