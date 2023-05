„Österreich ist nicht ganz dicht“, findet Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne). Eine bunte Werbekampagne und 3,25 Millionen Euro an Förderung sollen zur thermischen Sanierung von Eigenheimen aufrufen. Österreichs Parlament ist mit gutem Beispiel vorangegangen: Die historischen Fenster wurden bei der bis zu 420 Millionen Euro teuren Renovierung des historischen Gebäudes am Wiener Ring etwa auf den letzten Stand der Technik gebracht, Glasdächer sorgen für natürliches Licht und Wärme.

Unter der Glaskuppel sorgten Lücken in der Transparenz der Regierung für dicke Luft zwischen Opposition und Regierung. So wollte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) nicht nur – wie seit 1. Jänner gesetzlich vorgesehen – alle neuen Studien und Umfragen des Finanzministeriums online zugänglich zu machen, sondern auch jene seiner Vorgänger. Transparenz sollte parteipolitischen Studien auf Steuergeldkosten den Riegel vorschieben.

Ein Mailverkehr aus Akten des beendeten ÖVP-U-Ausschusses zeigt aber nun, dass der damalige Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des Finanzministeriums Ende Juni 2021 ungewünschte Ergebnisse aus einer Umfrage zum Thema Bargeld schlicht entfernen ließ: "Bitte die Begrenzung von Bargeld auch in den Key findings entfernen und dann passt es", schrieb der mittlerweile entlassene Ex-Ministeriumssprecher an Meinungsforscher Peter Hajek, dessen Institut auch für profil Umfragen durchführt. Ein gewöhnlicher Prozess, erklärt Hajek: Die Rechte am Umfrageergebnissen liegen beim Auftraggeber, dieser könnte daher auch entscheiden, was präsentiert wird – und was nicht.

Tatsächlich fehlen in der veröffentlichten Präsentation zwei Fragen, wie der Anhang einer Anfragebeantwortung an den SPÖ-Abgeordneten Kai Jan Krainer zeigt. Eine Mehrheit der Befragten hielten eine Begrenzung von Barzahlungen bis 10.000 Euro demnach für einen guten Vorschlag. Auf der Website des Finanzministeriums zeigt sich aber nur, dass die Bevölkerung Bargeldobergrenzen eher skeptisch gegenübersteht.