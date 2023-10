Herr Loewy, wie erleben Sie diese Tage?

Loewy

Israel ist unter Schock ob des Ausmaßes an Gewalt, die in dieser Form erstmals auf israelischem Boden stattfindet. Das Morden und Töten findet nicht in den besetzten Gebieten fernab oder am Sinai 1973 statt, als tausende israelische Soldaten starben, sondern in Israel selbst. Der Terror hat Israel in einer Bestialität erreicht, die das Land nicht kannte. Jeder kennt jemanden, der Opfer ist.

Warum erfolgte die Attacke der Hamas gerade jetzt?

Loewy

Der Größenwahn, den Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu samt seiner Entourage verbreitet, ist krachend in sich zusammengestürzt. Die Geheimdienste und das Militär waren offenbar vollkommen unvorbereitet auf eine Terrorattacke, die von der Hamas viele Monate lang vorbereitet worden war. Niemand kam auf die Idee, dass sich am vergangenen Wochenende der 50. Jahrestag des Jom-Kippur-Kriegs jährte, der gerade darin besteht, sich an den Überraschungsangriff zweier arabischer Armeen auf Israel zu erinnern. Man verfiel auch nicht auf den Gedanken, dass die Hamas alle verbrecherischen Gründe hat, das geplante Friedensabkommen zwischen Israel und Saudi-Arabien zu torpedieren.

Jegliche Annäherung scheint in weite Ferne gerückt.

Loewy

Die Alternative wäre ein unversöhnliches Wir-Hier und Ihr-Dort, was für beide Seiten auf Jahre hinaus Gewalt, Tod und Leid bedeutete. Im Augenblick führt die Hamas ein erbarmungsloses Regime, was den Tod zahlloser Menschen nach sich zieht. Der Überfall auf Israel hat alles überstiegen, was man an Gewalttätigkeit in diesem Konflikt, der seit Jahrzehnten währt, bislang erlebt hat...

...und in dem die Hamas ein einziges Ziel verfolgt.

Loewy

Die Hamas führt in Gaza seit knapp 20 Jahren die Geschicke, nimmt die eigene Bevölkerung als Geisel in einem großen Freiluftgefängnis, in dem fast nur Menschen leben, die dort auch geboren wurden, nie was anderes gesehen haben, als Besatzung und dann ein Leben unter dem Regime der Hamas – unter israelischer Bewachung. Die Hamas kennt nur ein Ziel: die Vernichtung Israels, sie unterscheidet nicht zwischen Soldaten und Zivilisten. Das Problem dahinter ist, dass den Menschen in Palästina niemand eine Alternative bietet. Solange es keine Perspektive gibt, wählen sie die schlimmste.

Wird das Leben für Jüdinnen und Juden in aller Welt jemals wieder normal sein?

Loewy

Normal? Im Dasein der Jüdinnen und Juden war noch nie etwas normal. Aber die interessante Frage heute müsste lauten, ob die Menschen in Israel und Palästina irgendwann zusammen leben können – was bedeutete, dass Israelis und Palästinenser einen eigenen Weg finden müssten, das Land zwischen Jordan und Mittelmeer gemeinsam zu bewohnen und zu regieren. Teilen kann man das Land schon längst nicht mehr. Doch von einem gemeinsamen Leben sind wir weiter denn je entfernt – und zugleich dringlicher denn je darauf verwiesen.

Wie viel Optimismus hegen Sie für den Nahen Osten?

Loewy