Marlene Engelhorn: Drei Gedanken zum „Guten Rat“

Im Vorfeld wurde viel Spannung aufgebaut. Über Monate hinweg wurden Ratsmitglieder ausgewählt, das Prozedere angekündigt und Zwischenstände berichtet. Dazwischen gab es ein paar Interviews. Am Dienstag präsentierte dann der "Gute Rat für Rückverteilung" bei einer Pressekonferenz in Wien seine Ergebnisse. Der Medienandrang war groß. Vier Ratsmitglieder präsentierten auf der Bühne, wohin 25 Millionen Euro der BASF-Erbin Marlene Engelhorn fließen sollen. Eine drei Seiten lange Liste wurde verteilt. Viele, verhältnismäßig kleine Spenden gehen an zahlreiche Organisationen und NGOs, die mit Geld jetzt machen können, was sie wollen. Die Begünstigten freut es und es ist mehr als nobel, sein Vermögen zu spenden. Systemwandel sieht aber dann doch anders aus.

Am meisten Geld erhalten demnach der Naturschutzbund - der im übrigen immer wieder gegen Windkraft wetterte - mit rund 1,6 Millionen Euro. Das Neunerhaus für obdachlose Menschen bekommt 1,59 Millionen und an den gewerkschaftsnahen Think Tank Momentum Institut gehen 1,2 Millionen. Knapp über eine Million Euro geht an die globalisierungskritische NGO Attac, gefolgt von 936.000 Euro für Schule im Aufbruch, 924.000 für Teach for Austria und 860.000 an den "Klagsverband zur Durchsetzung der Rechte von Diskriminierungsopfern". Die vier Ratsmitglieder sprechen von Demokratie in ihrer „besten Gestalt“ und betonen: „Wenn es um die Sache geht und nicht um politische Macht, können Menschen eine gute Lösung finden und einer Meinung sein.“ Drei Gedanken zu den Ergebnissen des "Guten Rats":