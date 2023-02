Massenkündigung: Und es hat Zoom gemacht

Ich vermute, Sie lesen diese Morgenpost im Zug, im Bus oder in der U-Bahn auf dem Weg in die Arbeit. Und nicht - wie Kollege Robert Treichler gestern an dieser Stelle mutmaßte - in Ihrem Zuhause. Was lässt mich glauben, dass ich recht habe? Die Meldung, dass Zoom, Software-Anbieter für Videokonferenzen, 1300 Mitarbeiter abbauen will. Wegen steigender Konkurrenz und eklatant sinkender Nachfrage seiner Dienste.

Dabei hatte das amerikanische Unternehmen eine Erfolgsgeschichte sondergleichen vorzuweisen. Während die Pandemie große Teile ganzer Volkswirtschaften lahmlegte, gehörte Zoom zu den Krisengewinnern und ist explosiv gewachsen. Umsatz verdreifacht, Gewinn verzehnfacht – das war die Art Schlagzeile, für die der Konzern über geraume Zeit sorgte.

Doch nun ist der Trend zum Homeoffice rückläufig. Viele Unternehmen beordern ihre Mitarbeiter zurück ins Büro, nicht nur global gesehen, sondern auch in Österreich. Aus Angst, dass diese zuhause nicht so produktiv sind – und lieber den Haushalt schmeißen oder auf der Couch lümmeln, statt der Arbeit nachzugehen. Tatsächlich arbeiteten laut Daten der Statistik Austria hierzulande zuletzt nur noch 14,2 Prozent der Erwerbstätigen in den eigenen vier Wänden. Während es zu Beginn der Pandemie über 30 Prozent waren. Vorbei die kollektiven Pyjamapartys vor dem Monitor. Hallo Konferenzraum und Kantinenfutter.