Nahost-Konflikt: 36 tote Reporter und Fotografen in vier Wochen

Am Sonntag wurde der philippinische Radioreporter Juan Jumalon ermordet. Ein Unbekannter, der sich als Hörer ausgab, erschoss ihn während einer Live-Sendung in Calamba, einer Stadt südlich von Manila, und flüchtete auf einem Motorrad. Für das Opfer kam jede Hilfe zu spät. Der Täter wird voraussichtlich nie zur Verantwortung gezogen. Einer von vielen.

Die Organisation CPJ (Commitee to Protect Journalists) dokumentiert seit mehr als 30 Jahren Angriffe auf Medien und erstellt darüber hinaus einen Index, der trauriger kaum sein könnte. Die Liste, die laufend aktualisiert werden muss, führt ein Dutzend Länder an, in denen die Mörder von Journalisten frei herumlaufen. Der Nahost-Konflikt schlägt in dieser Chronik nun ein neues, skandalöses Kapitel auf, was die Zahl der getöteten Medienvertreter betrifft.

Mit Stand gestern kamen seit dem Massaker vom 7. Oktober und in den anschließenden Bombardierungen mindestens 36 Journalisten ums Leben. Zur Einordung: 68 waren es im Vorjahr weltweit. Nicht mitgezählt sind Verhaftungen, Einschüchterungen und Schikanen, die alle den Zweck haben, Reporter und Fotografen von ihrer Arbeit abzuhalten. Über den Nahostkonflikt zu berichten ist der lebensgefährlichste Job seit Beginn der Aufzeichnungen von CJP. Noch nie kamen innerhalb so kurzer Zeit an einem Schauplatz so viele Menschen, auf deren schusssicheren Westen groß „PRESS“ steht, zu Tode.