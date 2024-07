Neuer Blick auf Politik: Es muss nicht immer Peter Filzmaier sein

ÖVP und Grüne lösen ihre fünfjährige Zweck-Ehe gerade auf. Wie sie sich dabei piesacken, deutet darauf hin, dass sie die „kindliche Phase“ ihrer Beziehung nie ganz überwunden haben. Frag‘ nach bei Sexualtherapeutin Claudia Wille-Helbich in der profil-„Therapiestunde“ für Politiker:innen. Was gibt die Meisterin ihres Faches den Mächtigen mit, die gerade Koalitionsehen für die Zeit nach der Wahl im Herbst arrangieren?

Der andere Blick mit Frische-Kick

In der neuesten „Therapiestunde“ blickt der langjährige Schauspieler und Professor am Max Reinhardt Seminar, Roland Koch, auf das Schauspiel der Politik. Er muss erkennen: „Die Rechten sind mit dem, was sie sagen, emotional am stärksten verbunden.“ Ein Blick mit Frische-Kick. A propos: Politiker:innen empfiehlt er „erfrischend unberechenbar“ zu sein.

Wie würde sich Schauspiel-Experte Koch auf ein Wahlkampfduell mit FPÖ-Chef Kickl vorbereiten? „Erkenne dein Vorurteil, das du dir über diese Person gebildet hast und kümmere dich um das Gegenteil.“ Man muss sich Shakespeares „Richard III“ als freundlichen Menschen vorstellen.