Herbert Kickl macht Halbe-Halbe – aber nur auf Bundesliste

Jetzt entdeckt die Partei das Reißverschlusssystem für sich: „Das Vorurteil, die FPÖ sei eine männerdominierte Partei, ist mit dieser Bundesliste endgültig Geschichte“, ließ Parteichef und Listenerster Herbert Kickl per Aussendung wissen.

Das ist ungewöhnlich. Bei der Nationalratswahl 2019 waren noch drei Viertel aller Plätze auf der Bundesliste von Männern besetzt.

Konsequent ist man landesweit aber nicht. Am Mittwoch wurden ebenfalls die ersten vier Plätze der Salzburger Landesliste bekannt. Darunter nur eine Frau auf Platz drei. Auch in Landtagen sind freiheitliche Frauen rar: neun von zehn Salzburger Landesabgeordneten sind männlich, zwölf von 14 sind es in Niederösterreich.

Dass die FPÖ bei den Nationalratswahlen am 29. September eine weibliche Zielgruppe ansprechen will, kommt nicht von ungefähr. Frauen wählen tendenziell links, wie Daten von SORA (heute Institut Foresight) von der Nationalratswahl 2019 zeigen.

Doch der Gender Gap zeigte sich nicht mehr so deutlich wie früher. So haben die Freiheitlichen das Potenzial noch einige Wählerinnen zu überzeugen.