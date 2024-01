Nicht die erste (Neu-)Wahl

Auch falls sie keine Wellness-Fans sein sollten, dürfte das „Steigenberger und Spa“-Hotel in Krems manchen Regierungsmitgliedern der ÖVP bekannt vorgekommen sein. An diesem Austragungsort für parteiübergreifende Harmonie fand die erste Regierungsklausur von ÖVP und Grünen statt, Ende Jänner 2020, als das Coronavirus noch eine Randnotiz und Sebastian Kurz unumstrittener Bundeskanzler war. Gestern, Dienstag, kam das Regierungsteam dort wieder zusammen – allerdings nur der ÖVP-Teil. Bundeskanzler Karl Nehammer wollte, so hieß es offiziell, „die Inhalte des Österreich-Plans“ (also seiner Rede am 26. Jänner) und die „Regierungsarbeit bis zum Herbst“ besprechen. Ohne Grüne.

Der Hinweis auf den Herbst musste sein, denn zuvor war heftigst spekuliert worden, ob die Volkspartei nicht doch eine vorgezogene Nationalratswahl plant. Es sprechen mehr Gründe dagegen als dafür, aber nach einem Treffen mit den Landeshauptleuten am Sonntagabend wirkte das Szenario doch nicht mehr so unrealistisch. Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner bestätigte die Gespräche Dienstagfrüh im ORF auch indirekt. „Natürlich werden alle möglichen Szenarien durchdiskutiert, da ist auch nichts entschieden“, meinte er auf Nachfrage. „Eine Diskussion darüber zu führen ist schon sinnvoll. Das sollen die Parteien auf Bundesebene tun und sich rechtzeitig entscheiden.“ Öffentlich diskutieren wollte die ÖVP dann aber offensichtlich nicht. Ein paar Stunden später meinte Wallner nur noch: „Ich habe nicht vor, mich an Spekulationen weiter zu beteiligen.“

Vieles spricht dafür, die Nationalratswahl planmäßig Ende September stattfinden zu lassen. Allein schon das Image: Schwarz-Grün wäre die zweite Koalition, die seit der Verlängerung der Legislaturperiode 2007 tatsächlich fünf Jahre durchgehalten hätte. Und, noch viel wichtiger, das Geld: Den Parteien stehen in ihrer jetzigen Stärke bestimmte Fördergelder zu – und die könnten sie in dem Ausmaß verlieren, wenn sie bei einer vorzeitigen Wahl weniger gut abschneiden. Auch die Konkurrenz bringt sich jedenfalls schon in Stellung: Für morgen, Donnerstag, hat die Bierpartei von Dominik Wlazny ein Statement zu einer potenziellen Kandidatur bei der Nationalratswahl geplant.