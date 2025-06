Wie steht Österreich zum EU-Abkommen mit Israel?

Der Gipfelplan ist dicht getaktet diese Woche. Die meisten EU-Regierungschefinnen und- chefs saßen am Mittwoch schon in Den Haag beim NATO-Gipfel zusammen. Am Donnerstag ging es dann in Brüssel weiter, um Migration, Zollkonflikte, Klimaschutz und eben auch um das EU-Assoziierungsabkommen mit Israel, das die wirtschaftlichen Beziehungen regelt.

In die Gipfelerklärung der sollen auch ein paar Sätze zur Lage in Gaza hineinkommen, heißt es in Brüssel. Das tatsächliche Abschlussdokument wird vermutlich erst Donnerstagnacht abgesegnet. Viel diskutiert wurde bis zuletzt allerdings ein ganz spezieller Satz – und zwar, wie die Regierungsspitzen auf den EU-Prüfbericht zur Einhaltung des Artikels 2 des EU-Israel-Assoziationsabkommens reagieren. Das Abkommen regelt die Handelsbeziehungen zwischen Israel und der EU.