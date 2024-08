Ozempic: Abnehmen zwischen Wahn und medizinischer Notwendigkeit

Immer wieder gelingt es der Wissenschaft, Produkte zu entwickeln, die dann für ihre Nebenwirkungen bekannt sind. So war das beim Potenzmittel Viagra, das eigentlich gegen Bluthochdruck herausgebracht wurde. Ozempic ist auch so ein Fall.

Ursprünglich wurde das Medikament mit dem Wirkstoff Semaglutid für Diabetiker zugelassen. Inzwischen steht es synonym für eine gesamte Generation an Medikamenten: GLP-1-Analoga ahmen ein natürlich im Darm vorkommendes Hormon nach und wirken appetitzügelnd.

Diese wissenschaftliche Errungenschaft hat einen globalen Hype ausgelöst – und auch in Österreich eine Debatte gestartet, ob Abnehmen reichen Menschen vorbehalten sein soll oder die Krankenkasse beisteuern soll (mehr dazu hier).

Immerhin kostet die off-label Behandlung mit Ozempic 143 Euro im Monat. Das dezidiert zum Abnehmen gedachte Produkt Wegovy von Novo Nordisk kostet im Vergleich 540 Euro. Die ökonomische Wahl fällt also auf ersteres. Seit Juni ist auch Mounjaro mit dem Wirkstoff Tirzepatid vom US-amerikanischen Konzern Eli Lilly in Österreich verfügbar – um satte 541 Euro pro Monatspackung.

Zukunftspotenzial

Ozempic, Wegovy & Co haben den dänischen Hersteller an die Börsenspitze katapultiert. Mit einem Wert von 500 Milliarden Euro ist Novo Nordisk das wertvollste Unternehmen Europas. Und das ist erst der Anfang. Weitere Präparate sind im Vormarsch, neue Generationen an Medikamenten versprechen, gar noch effizienter bei überschüssigen Kilos zu helfen. Das Marktpotenzial ist gewaltig.