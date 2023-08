Pfft! Wenn Tupperware die Luft ausgeht

Jede Sekunde, das hat ein kluger Kopf mit vermutlich viel Tagesfreizeit einmal errechnet, ertönt irgendwo auf der Welt ein „Pffft“. Die Rede ist nicht etwa von den Fürzen von Kühen oder anderer Lebewesen, sondern vom sogenannten Tupper-Seufzer – also dem Geräusch, das beim Öffnen von Plastikgeschirr des US-amerikanischen Herstellers Tupperware entsteht. Deckel auf, Luft raus – Pfft.

Es ist rund 15 Jahre her, dass ich mich an einem Samstagnachmittag in eine Reihenhaussiedlung nach Wien-Stadlau aufmachte, um dort einer Tupperware-Party beizuwohnen. Das Unternehmen setzte nach wie vor auf dieses Vertriebsmodell, mit dem es in der Vergangenheit Rekordumsätze eingefahren hatte. In den Nullerjahren allerdings wirkte das bereits – um es vorsichtig auszudrücken – leicht anachronistisch. Zum einen, weil längst in jedem Supermarkt günstigere Konkurrenzprodukte erhältlich waren. Zum anderen, weil auch der Online-Handel dieses Geschäftsmodell zunehmend unter Druck setzte. Der Stimmung der anwesenden Damen tat dies keinen Abbruch, auch wenn die Verkaufszahlen an diesem Nachmittag überschaubar blieben. Meine damalige profil-Reportage von dieser etwas skurrilen Veranstaltung jedenfalls war mehr Abgesang als Hohes Lied.