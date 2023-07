Anhörung von US-Whistleblower: UFOs im Kongress

Es waren Dialoge wie aus seinem Science-Fiction-Film, die da am vergangenen Mittwoch aus dem Kongress in Washington zu hören waren. Die Regierung sei „seit Jahren“ im Besitz von „intakten und teils intakten Flugobjekten nicht-menschlichen Ursprungs“, sagte der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter David Grusch in einer öffentlichen Anhörung vor den Abgeordneten. Doch das Weiße Haus würde dieses Wissen geheim halten.

Die Zweifel an Gruschs Erzählung sind freilich enorm. Es hilft nicht, dass er bei seiner Anhörung vor den Abgeordneten deutlich vorsichtiger war als zuvor in Medieninterviews . Noch im Juni hatte Grusch behauptet, die Regierung sei im Besitz eines außerirdischen Flugobjekts in der Größe eines Football-Feldes. Gegenüber der Zeitung „Le Parisien“ sprach er von einem „glockenartigen Fahrzeug“, das 1933 in Norditalien entdeckt und später in die USA gebracht worden sei. Darüber wollte Grusch am Mittwoch mit Verweis auf „Sicherheitsfragen“ nicht mehr sprechen.

Sein Schweigen könnte auch daran liegen, dass Grusch vor dem Kongress unter Eid stand. Ein neues Whistleblower-Gesetz schützt ihn zwar vor Strafverfolgung. Bei Falschaussagen muss Grusch aber durchaus rechtliche Konsequenzen fürchten. Es drohen mehrere Jahre Gefängnis.

Wer ist David Grusch?

Der 36-jährige US-Veteran hat schon in Afghanistan gekämpft. Später arbeitete er als leitender Mitarbeiter in der „Task Force for Unidentified Aerial Phenomena“ (UAP) im Pentagon. Weil die Nachrichtendienste Informationen über UFOs vor dem Kongress geheim hielten, schmiss er den Job hin. Als er Abgeordnete auf eigene Faust von den Entdeckungen in Kenntnis setzte, drohten die Nachrichtendienste ihm mit dem Tod. So erzählte es Grusch in Interviews und am vergangenen Mittwoch vor den Abgeordneten.

Wer Gruschs Worten Glauben schenkt, muss ihn für einen der mutigsten Whistleblower in der Geschichte der Geheimdienste halten. Der Astrophysiker Adam Frank gehört nicht dazu. Er findet Gruschs Behauptungen „überhaupt nicht aufregend“, immerhin handle es sich „lediglich um Hörensagen“. Grusch hat nie behauptet, je ein UFO mit eigenen Augen gesehen zu haben.

Im Kongress dürften ihn viele dennoch ernst genommen haben. Der Republikaner Glenn Grothman bezeichnete die Anhörung als „erhellend“ und sprach sich für mehr Transparenz der Regierung bei dem Thema aus: „Wir freuen uns darauf, in einem vertraulicheren Rahmen mehr zu erfahren, und gehen davon aus, dass daraus einige Gesetze hervorgehen werden.“

Wieso sind UFOs wieder Thema?

Immer wieder gelangen verwackelte Bilder von vermeintlichen UFOs an die Öffentlichkeit. Die meisten Sichtungen lassen sich rasch erklären (Ballone, Müll, Drohnen). Zwei bis fünf Prozent aber bleiben mysteriös. Ungewiss ist auch die Herkunft etlicher Flugobjekte, die von US-Kampfflugzeugen aus gefilmt wurden.