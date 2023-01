Rechts wie links, alles hoffnungslos? 

Die Wahl in Niederösterreich ist geschlagen. Schuldige wurden namhaft gemacht. Sie sind – aus Sicht der gekränkten Verliererin ÖVP – jedenfalls nicht in den eigenen Reihen zu finden. Die schlechte Stimmung im Land sei dem Krieg in der Ukraine geschuldet, der Teuerung, der Migration, also jenen Verwerfungen, für die Niederösterreich nun wirklich nichts kann. Für ihre Bewältigung zuständig wären die beiden Bs: Bund und Brüssel. Die FPÖ wiederum, die große Gewinnerin, habe genau darauf gesetzt, als wäre die Landtagswahl eine Bundeswahl gewesen. Um das Problembewusstsein der – ebenfalls abgestraften - SPÖ war es in der ersten Schrecksekunde nicht viel besser bestellt. Tenor: Im Prinzip alles richtig gemacht. Genossen, vorwärts! Tags darauf war Landesparteichef Franz Schnabl, 64, freilich Geschichte und Sven Hergovich, 35, derzeit Geschäftsführer des AMS Niederösterreich, sein Nachfolger.