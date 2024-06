Renaturierung: Die Macht der Bundesländer

Besonders beliebt ist Leonore Gewessler in Vorarlberg derzeit nicht. Auch in den anderen fünf ÖVP-geführten Bundesländern ist man nicht gut auf die grüne Umweltministerin zu sprechen – und das nicht erst seit der Abstimmung über das EU-Renaturierungsgesetz am Montag. Schon zuvor, beispielsweise bei den Diskussionen um die Wolfsverordnungen im vergangenen Sommer, schossen schwarze Landesrät:innen mitunter heftig nach Wien. Der Tenor: Gewessler habe wenig Ahnung von der Lebensrealität der Landbevölkerung und der Bäuerinnen und Bauern – weder beim Wolf, noch bei der Renaturierung.

Außerordentlich entrüstet zeigte sich der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). „Wenn die Ministerin zustimmt, ist das ein Koalitionsbruch und ein klarer Vertrauensbruch gegenüber den Ländern“, tönte er noch am Sonntagabend, nachdem Gewessler ihre Zustimmung ankündigte. Er sei „schwer irritiert“, und das schon länger: Bereits Anfang Juni verlangte er eine Entschuldigung der Klimaministerin, als diese zum ersten Mal von einer möglichen Zustimmung sprach, und bezeichnete Gewesslers Verhalten als „völlig daneben“.