Schwarzarbeit: Wenn Ermittler „einen Lachkrampf kriegen“

Ein paar dieser Ideen wälzt der Chef der Finanzpolizei, Wilfried Lehner, in einem Fachbeitrag für die „Zeitschrift für Wirtschafts- und Finanzstrafrecht“. Darin gibt er der neuen Regierung seine Wunschliste mit auf den Weg.

Die Koalitionsverhandler von ÖVP, SPÖ und Neos müssen Lösungen für das Budgetloch finden, um ein EU-Defizitverfahren abzuwenden. Da sollte ihnen jeder Vorschlag recht sein, der ohne viel Aufwand ein paar Millionen Euro in die Staatskassen spült.

Das Problem ist bekannt: Unternehmen in personalintensiven Branchen stellen ihre Mitarbeiter nur Teilzeit an und zahlen den restlichen Lohn schwarz in bar aus. Andere überweisen ihren Angestellten überhaupt zu wenig Geld für die geleisteten Stunden, ohne dass die Betroffenen das merken.

Früherkennung gegen Massen-Betrug

Der Befund von Lehner fällt verheerend aus: Diese Betrugsphänomene hätten sich mittlerweile zu einem „Massenphänomen“ ausgeweitet und wären mittels ausschließlich strafrechtlicher Verfolgung schlicht nicht mehr bewältigbar.

Lehner setzt daher auf Früherkennung. Er argumentiert, dass er durch eine minimale Änderung viel einfacher gegen die Profiteure von Schwarzarbeit vorgehen könnte: „Kaum zu glauben, aber weder Sozialversicherung noch Finanzverwaltung haben Kenntnis vom tatsächlichen Beschäftigungsausmaß der Dienstnehmer in Österreich.“ Unternehmer müssen im Rahmen der Beitragsgrundlagenmeldung nur die Höhe der Gehälter an die Sozialversicherung melden, nicht aber die Stundenanzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.