Selenskyj in den USA: Ein Blitzbesuch als Weckruf

Denn: Die Vereinigten Staaten sind - trotz der geografischen Distanz - der wichtigste Verbündete der Ukraine bei der Verteidigung gegen Putin. Die US-Regierung hat seit Joe Bidens Amtsantritt Militärhilfen in Höhe von rund 18 Milliarden US-Dollar bereitgestellt. Das entspricht knapp zwei Drittel der ukrainischen Staatseinnahmen 2022 . Zum Vergleich: Deutschland stellte bisher 2,3 Mrd US-Dollar, Großbritannien 1,9 Mrd.

“Wir werden gewinnen, weil wir vereint sind!” Es sind klare Worte des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor dem US-Kongress am Mittwoch - unter tobendem Applaus. Es ist Selenskyjs erste Auslandsreise seit Kriegsbeginn - und die führt ihn nicht nach Brüssel, Berlin, Paris oder London - sondern in die USA. Das sollte zu denken geben.

Amerika rettet die Ukraine - und auch Europa

Joe Biden nutzte das Treffen, um der Ukraine weitere Militärhilfen zuzusichern. Konkret: Ein Unterstützungspaket von rund 1,85 Milliarden US-Dollar, zu dem auch ein Raketenabwehrsystem der Sorte Patriot zählt. Damit dürfte sich die Ukraine - so die Hoffnung - besser gegen russische Raketenangriffe verteidigen können.

Seit Wochen greift Moskau gezielt die kritische Infrastruktur der Ukraine an. Millionen Menschen sitzen bei Minusgraden in Kälte und Dunkelheit. Wasser, Nahrung und medizinische Versorgung werden mitten in Europa zum Luxusgut. Ob das gegen das Kriegsrecht verstößt, hat meine Kollegin Franziska Tschinderle recherchiert.

Und Europa? Jene Länder, die dem Krieg am nächsten sind, nähern sich der Grenze ihrer Großzügigkeit. Laut Strategen ist klar: Der Ukraine-Krieg hebt nicht nur die militärischen Schwächen Russlands hervor, sondern auch die der EU. Waffen werden auf beiden Seiten knapp. Die Lagerbestände sind für kurze, hochintensive Kriege gedacht, aber nicht für einen lange andauernden Artilleriekrieg, wie ihn derzeit die Ukraine erlebt. Hier werden an einzelnen Tagen bis zu 60.000 Raketen abgeschossen.

Die finnische Premierministerin Sanna Marin brachte die Situation vor Kurzem auf den Punkt: “Europa ist derzeit nicht stark genug. Ohne die USA hätten wir große Probleme. Europa muss die eigenen Verteidigungsfähigkeiten aufbauen.”