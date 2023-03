Österreichs schwieriger Umgang mit Selenskyj

Es ist ein symbolträchtiges Datum. Am 400. Tag des Kriegs in der Ukraine hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gestern zum ersten Mal per Videoschalte vor dem österreichischen Parlament gesprochen. Und das, während Russland taktische Atomwaffen in Belarus stationieren will, China enger mit Russland zusammenarbeiten und die Ukraine eine Gegenoffensive für April oder Mai planen soll. Seit Kriegsbeginn kam Selenskyj in den Parlamenten von fast allen 27 EU-Ländern zu Wort – nur in Bulgarien und Ungarn hat er bisher nicht gesprochen.