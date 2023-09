Sommergespräche: Als Kreisky Mallorca vorzog

Die ORF-Sommergespräche sind vorbei. Das kündigt – so verlässlich wie das Fallen der Blätter – den nahenden Herbst an. Bundeskanzler Karl Nehammer war am Montag der letzte, der Moderatorin Susanne Schnabl Rede und Antwort stand. Die großen Aufreger blieben bei ihm wie auch den anderen Parteiobleuten aus, im Jahr vor der Nationalratswahl zogen sie es vor, sich zu belauern. Für den meisten Gesprächsstoff sorgte noch die Ortswahl: Schnabl empfing die Gäste in einem etwas engen, ziemlich holzvertäfelten Besprechungszimmer des Parlaments.

Die lange Geschichte des Sommergesprächs ist ja sehr gut dokumentiert. Der ORF hat sogar 2021, zum 40-jährigen Jubiläum, einen 50-minütigen-Film darüber veröffentlicht. Beginnen tut sie mit der Erstauflage im August 1981, als Moderator Peter Rabl FPÖ-Chef Norbert Steger im Urlaubsdomizil in Kärnten besuchte, und ihn dabei im Swimmingpool interviewte. „Herr Dr. Steger, wollen Sie Vizekanzler werden?“, fragte Rabl in Badehose.

Kreisky verzichtet

Man darf aber nicht den Irrtum begehen und glauben, die Sommergespräche hätten schon seit Beginn ihre heutige, doch große Bedeutung. So berichtete profil im Premierenjahr 1981 in keiner einzigen Zeile über das neue Format. Lediglich ein etwas kritischer Bericht stellte im Juli des Jahres fest, dass Rabl Probleme habe, Politprominenz in seine Sendung „Politik am Freitag“ – in deren Rahmen die Sommergespräche liefen – zu bekommen.