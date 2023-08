Dreimal falsch, einmal richtig: Bablers Sommergespräch im Faktencheck

Anders als Babler im Sommergespräch behauptete, investierten die Bundesländer auch in neue Buslinien. Davon könnte sich Babler zum Beispeil bei seinen Parteifreunden im SPÖ-geführten Burgenland überzeugen. Die neue Linie B14 wird ab September die Bezirkshauptstädte Oberwart, Oberpullendorf und Mattersburg mit Eisenstadt verbinden und auch in kleinen Orten wie Piringsdorf halten. In Tirol gibt es seit letztem Winter den Regiobus 508, der zwischen der Gemeinde Thaur und dem Bahnhof Rum fährt; auch der Regiobus 434 verkehrt seit Dezember 2022 zwischen Telfs und Seefeld. In der Steiermark wurden zahlreiche Regiobus-Linien verlängert, zusätzlich wurde auf vielen Strecken die Taktung erhöht.

Die Republik investiert derzeit über drei Milliarden Euro pro Jahr in das Bahnnetz, in der Legislaturperiode davor waren es unter zwei Milliarden Euro. Das Geld fließt freilich nicht nur in den Bau neuer Strecken; die Bundesbahnen elektrifizieren bestehende Verbindungen, renovieren Bahnhöfe und bauen einspurige Trassen zweispurig aus – wie etwa die vielbefahrene Pottendorfer Linie zwischen Wiener Neustadt und Wien Meidling. Das zusätzliche Gleis soll kürzere Intervalle auf der Südstrecke ermöglichen. Taktverdichtung nennen das die Verkehrsplaner.

Babler liegt damit allerdings weit daneben: Seit Amtsantritt der Koalition verlegten die Bundesbahnen 124 Kilometer an neuen Schienen. Die Mattigtalbahn zwischen Oberösterreich und Salzburg wurde beispielsweise bis nach Neumarkt am Wallersee verlängert. Weitere 50 Schienenkilometer werden mit der Koralmbahn gegen Jahresende ans Netz gehen, prognostizieren die ÖBB.

Sehr wohl überprüfen lässt sich seine harsche Kritik an der schwarz-grünen Regierung, der er vorwirft, in Sachen Öffi-Ausbau "alles schleifen" zu lassen.

Großes aber: Lichtblau analysiert, wie sich die Verteuerung von umweltschädlichen Energieträgern in Zukunft auswirkt, dafür hat er ein Modell entwickelt: "Mittel- und langfristig hat der CO2-Preis eine sehr hohe Wirkung. Bis 2025 ist damit zu rechnen, dass die umfassten Emissionen in Österreich um 4,5 Prozent gesenkt werden können."

Andreas Babler bewegt sich bei den Lebensmittelpreisen grundsätzlich in der richtigen Größenordnung. Im Vergleich mit Deutschland bezieht er sich auf eine Studie der Arbeiterkammer, bei der 71 idente Marken-Lebensmittel in den Online-Shops von Billa und Interspar verglichen wurden. Im einleitenden Text dazu heißt es: "Der Warenkorbpreis in den österreichischen Onlineshops von Billa und Interspar war inklusive Mehrwertsteuer um 18,3 Prozent teurer als bei den deutschen Onlineshops von Edeka, Rewe und Kaufland. Netto war der Warenkorb in den österreichischen Onlineshops um 14,9 Prozent teurer als in den Deutschen." Babler hat also im Eifer des Gefechts etwas aufgerundet, liegt aber ungefähr richtig.

Auch die bis zu 1000 Euro mehr an Lebensmittelkosten sind im Rahmen. Die Arbeiterkammer übermittelt auf profil-Anfrage eine Aufstellung der Preissteigerung des Mikro-Warenkorbs, die sich aus den Durchschnittspreisen der jeweils preiswertesten Produkte des wöchentlichen Bedarfs in verschiedenen Supermärkten und Diskontern ergibt. Im Juni des letzten Jahres belief sich die Warenkorbsumme demnach auf 62,95 Euro, im Juni 2023 auf 73,78 Euro – eine Steigerung um 17,2 Prozent, in Euro: 10,83. Aufgerechnet auf 52 Wochen ergeben sich also 563,16 Euro mehr an Lebensmittelkosten – geht man von diesen Werten aus, liegt Babler also richtig. Freilich ist das noch weit von den 1000 Euro, die Babler auch ins Feld führt, entfernt – es kaufen jedoch nicht alle Menschen in Österreich immer das preiswerteste Produkt.

Babler rundete die Zahlen zwar auf, dennoch sind die Angaben richtig.