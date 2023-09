Quiz zu den Sommergesprächen: Wer sagte am öftesten „Frau Schnabl“?

Mehr als 50.000 Wörter haben alle Transkripte der Sommergespräche gemeinsam. Das ist ungefähr so lang wie die Sebastian Kurz-Biografie von Paul Ronzheimer, knapp 200 Seiten hat die. Oder die von Robert Misik über Christian Kern. Apropos Sozialdemokratie: Die SPÖ liegt mit ihrem neuen Vorsitzenden Andreas Babler, zumindest was die Wortanzahl angeht, deutlich in Führung - über 6500 hat er gesagt - erst dann kommen Nehammer, Kogler, Kickl und Meinl-Reisinger.