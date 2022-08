Sommerzeit, Karenzzeit

Knacker, Traubenzucker und Preisschilder

Gleicher macht uns auch die Inflation nicht, obwohl sie alle betrifft. Meine Kollegin Emilia Garbsch hat im ersten Bezirk, in Meidling und in Hernals in brütender Hitze vor Supermärkten mit Menschen über ihre Einkäufe gesprochen: Ob sie seit der Teuerung anders einkaufen, welche Sorgen sie begleiten und wie sie die politischen Maßnahmen sehen. Eine Leseempfehlung – nicht nur für jene, die am Supermarktband gerne auf die Einkäufe anderer schauen und sich deren Leben ausmalen.

