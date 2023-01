Wir singen deine Weisen, die dir an Schönheit gleich, und wollen hoch dich preisen, mein Niederösterreich.“ So lautet ein Vers der offiziellen Landeshymne Niederösterreichs mit dem klingenden Titel „O Heimat, dich zu lieben“. Falls Sie vorhaben, diese und andere Zeilen des Liedtextes (die Melodie stammt übrigens von niemand Geringerem als Ludwig van Beethoven) am Sonntag - da wird ein neuer Landtag in St. Pölten gewählt - lauthals zu singen, muss ich Sie vorwarnen. Der korrekte Umgang mit feierlichen Gesangsstücken in Österreich ist heikel, wie eine aktuelle Diskussion zeigt.

Bei ihrem Neujahrstreffen hat die FPÖ die österreichische Bundeshymne mit ihrem alten Text gesungen, nämlich „großer Söhne“ statt der aktuell gültigen Version „großer Töchter und Söhne“. Ein Verstoß gegen das Gesetz? Nein, meint Markus Abwerzger, Anwalt und Landesparteiobmann der FPÖ Tirol. Verfassungsjurist Peter Bußjäger erklärt gegenüber profil: „Während eine ‚entstellende Veränderung‘ des Wortlautes der Tiroler Landeshymne etwa mit 2.000 Euro Strafe bedroht ist, gilt das für die Bundeshymne nicht.“ Auch für Niederösterreich gebe es keine derartig strenge Regelung, so der Fachmann. Allerdings: Alle Bundes- und Landeshymnen sind durch das Strafgesetzbuch vor Herabwürdigung geschützt. Was darunter genau fällt, haben freilich unabhängige Richter:innen zu beurteilen. Ich - für meinen Teil - werde beim Hymnengesang künftig Vorsicht walten lassen; muss aber gestehen: Mangels Textsicherheit nehme ich vom Singen feierlicher Lieder sowieso stets Abstand.