Verstehen Sie Russland?

Doch nicht nur die FPÖ (die sogar ein Freundschaftsabkommen mit Putins Partei „Einiges Russland“ abschloss) hat enge Verbindungen nach Moskau. Wladimir Putin wurde selbst kurz nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim im Jahr 2014 mit allen Ehren in Wien empfangen. In der Wirtschaftskammer gab es Standing Ovations, die Atmosphäre war äußerst amikal. Gastgeber war der damalige Bundespräsident Heinz Fischer. Er konnte sich bis zuletzt nicht dazu durchringen, den Empfang Putins so kurz nach dem Einmarsch in der Krim als Fehler zu bezeichnen.

Das Russland-Verstehen hat hierzulande Tradition. Das kleine Österreich hat seit langem gute Kontakte nach Moskau, daran hat sich auch mit der fortschreitenden Autokratisierung des Landes durch Putin nichts geändert. Am deutlichsten wurde das 2018, als die damalige, von der FPÖ nominierte Außenministerin Karin Kneissl Wladimir Putin zu ihrer Hochzeit in die Steiermark einlud. Ihr Tanz mit dem Despoten mit anschließendem Knicks sorgte weltweit für Aufsehen.

Russland-Versteher im Zentrum der Macht

In Österreich saßen die Russland-Versteher lange im Zentrum der politischen und wirtschaftlichen Macht. Einige von Ihnen kamen in der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft (ORFG) zusammen, einer im Jahr 2000 entstandenen Institution, die in den vergangenen zwei Dekaden österreichische Politikerinnen und Politiker vieler Couleurs, hohe Beamte, Kammerfunktionäre, Rechtsanwälte, Steuerberater, Manager und Unternehmer geradezu magisch anzog. Das Vereinsleben war einst rege, nun ist es um die ORFG recht still geworden.

Die guten Beziehungen zahlten sich jedenfalls aus. Zahlreiche ehemalige Spitzenpolitiker sind (oder waren bis vor kurzem) in Russland aktiv.

All das wirkt sich, wie könnte es anders sein, auf die Mentalität der Menschen aus. Bei ihrer Reise nach Kiew berichtete Europaministerin Karoline Edtstadler vergangene Woche von ihren Gesprächen mit Menschen in Österreich. Dass die Ukrainer nur wegen dem Geld zu uns kommen, hieße es etwa. „Das macht mich zornig“, sagte Edtstadler, die während eines Raketenangriffs auf die ukrainische Hauptstadt einige Stunden im Bunker des Parlaments verbrachte. Danach konnte sie sich selbst ein Bild der Zerstörung machen, die russische Raketen angerichtet hatten. Der Termin mit der stellvertretenden Innenministerin fand am Ort der jüngsten Detonation statt. Die Feuerwehr war dabei, die rauchenden Überreste eines Hauses zu löschen, auch die Leichen der drei Menschen, die getötet worden waren, lagen noch an Ort und Stelle.