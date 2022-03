Die Beziehungen zwischen Stermann und den Wirecard-Leuten reichten jedoch über die Belange der ORFG hinaus. Vorliegenden E-Mails zufolge tauschte man sich über mögliche Projekte in Asien, im Iran und in-wie könnte es anders sein-Russland aus. "Lieber Markus! Lieber Jan! Ich war in den letzten Tagen in Moskau und habe einige interessante Gespräche geführt",schrieb Stermann etwa im März 2014 an Braun und Marsalek. Ein Gesprächspartner sei Präsident einer IT-Firma gewesen. Stermann zählte deren Kunden auf: "Verteidigungsministerium der Russischen Föderation, Russischer Föderaler Sicherheitsdienst, Ministerium für Innere Angelegenheiten der Russischen Föderation, Federal Tax Service von Russland, Spetsstroy Russland, Regierung von St. Petersburg".Beisatz: "Sie verfügen über gute Kontakte zu potenziellen Kunden. Es wurde vereinbart, dass sie sich in den nächsten Tagen überlegen, wo unsere Technologie zum Einsatz kommen könnte, wo sie direkten Zugang haben zu Entscheidungsträgern."



Jan Marsalek stand mit Stermann augenscheinlich auch in Bezug auf eine russische Firma namens Famiko in Kontakt. Hier ergeben sich einige Auffälligkeiten: Als CEO von Famiko agierte demnach ein Mitglied des "erweiterten Vorstands" der ORFG, ein Russe.



Famiko legte zumindest von August 2014 bis Oktober 2017 in ziemlicher Regelmäßigkeit Rechnungen an Wirecard, wobei diese direkt an Marsalek beziehungsweise sein Büro gemailt wurden. Quartalsmäßig verrechnete die russische Firma immerhin 37.500 Euro. Als 2017 die Steuerprüfer von Wirecard den entsprechenden Vertrag sehen wollten, war dieser nicht auffindbar. "Wie können wir denn an diesen Vertrag kommen für die Steuerprüfer ?",schrieb eine Mitarbeiterin Marsaleks an ihren Chef. In der Folge wurde die Geschäftsbeziehung zwischen Wirecard und Famiko vertraglich auf neue Beine gestellt: Famiko sollte nun Wirecard dabei unterstützen, offene Forderungen in Russland einzutreiben. Im April 2018 schrieb der Famiko-Chef in diesem Zusammenhang an Marsalek: "Als Mitglied des Vorstandes der österreichisch-russischen Freundschaftsgesellschaft verfüge ich persönlich über ein umfangreiches Netzwerk in der russischen Privatwirtschaft sowie allen wesentlichen Regierungsstellen."