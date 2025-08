Warum nicht alle von der neuen Trinkgeld-Pauschale profitieren

Worum geht es genau? Trinkgeld ist in Österreich nicht steuerpflichtig, aber es fallen Sozialversicherungsabgaben ab. So, wie Arbeitnehmern und Arbeitgeber einen bestimmten Prozentsatz auf das monatliche Gehalt zahlen müssen, ist das auch beim Trinkgeld der Fall. Damit die Betroffenen aber nicht mühsam den Überblick über ihr eingenommenes Trinkgeld behalten müssen, gibt es Pauschalen. In Wien wurde für einen Barkellner zum Beispiel lange ein fiktives Trinkgeld von 37 Euro angenommen, das mit dem Grundgehalt die Basis für SV-Abgaben war. Je nach Branche, Funktion und Bundesland waren diese Pauschalen aber unterschiedlich.

Die meisten Pauschalbeträge wurden seit 20 Jahren nicht an die Inflation angepasst. Viele Beschäftigte nahmen also viel mehr Trinkgeld ein. Das wurde manchen Unternehmen zum Verhängnis, zum Beispiel in Salzburg. Denn in einigen Bundesländern galt wiederum die Regel, dass Nachzahlungen fällig sind, wenn das tatsächliche Trinkgeld die fiktive Pauschale weit übersteigt.