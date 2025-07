Neue Trinkgeld-Regel: Was sich für Kellner und Wirte ändern könnte

Um dieses Prozedere zu vereinfachen, gibt es die sogenannte Trinkgeldpauschale. Anstatt jeden Monat mühsam das Trinkgeld zählen zu müssen, wird ein fiktiver Betrag fürs Trinkgeld für die Berechnung der SV-Beiträge herangezogen. Bei einer Barkellnerin in Wien beträgt die Pauschale 37 Euro. Das Bruttogehalt plus 37 Euro werden also in ihrem Fall herangezogen, um die Höhe der Sozialversicherungsbeiträge zu errechnen. Diese Regelung bringt mehr Planbarkeit und weniger Aufwand. Das tatsächliche Trinkgeld können sich die Beschäftigten behalten.

Rund um die aktuell gültige Regelung kursieren diverse Falschmeldungen. Unkorrekt ist etwa, dass das Trinkgeld besteuert sei. Richtig ist, dass Sozialversicherungsabgaben fällig sind. Sie berechnen sich ähnlich wie bei allen anderen Beschäftigten in Österreich: Je nach Höhe des Bruttolohns zahlen sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer einen bestimmten Prozentsatz an die Sozialversicherung. In Branchen mit Trinkgeld wird dieser Betrag nicht mit dem Bruttolohn allein berechnet, sondern mit dem Bruttolohn plus monatlichem Trinkgeld.

Da eine hochkomplexe Materie, in die oft nicht einmal die direkt Betroffenen einen Einblick haben. Die gute Nachricht ist allerdings: Regierung und Sozialpartner verhandeln das gerade. Sind sie erfolgreich, könnte am Ende tatsächlich eine einheitliche und einfache Lösung herauskommen.

Einheit statt Wirrwarr

Allerdings gibt es derzeit nicht eine Pauschale für alle. Je nach Bundesland, Branche und Aufgabe in der Branche gelten unterschiedliche Beträge. Im Tourismus und in der Gastronomie gelten zum Beispiel in allen Bundesländern (unterschiedliche) Pauschalen. In Bädern existiert die Pauschale nur für Wien, im Kosmetikbereich überall außer in Kärnten. Außerdem gibt es noch Sonderklauseln in bestimmten Regionen: Wer zum Beispiel in Niederösterreich weniger Trinkgeld einnimmt, als es die Pauschale vorsieht, kann auf diese Pauschale verzichten und das tatsächliche Trinkgeld angeben. In Salzburg gilt: Liegt das eingenommene Trinkgeld deutlich über der Pauschale, muss der tatsächliche Betrag für die Berechnung der SV-Beträge herangezogen werden.

Vor allem in Betrieben, in denen sehr viel Trinkgeld fließt, kann das auch zu Nachzahlungen führen. Denn durch die Kartenzahlung sind Trinkgelder leichter nachvollziehbar. Zudem sind die Pauschalen relativ niedrig angesetzt. Die meisten Beträge wurden seit 20 Jahren nicht angepasst. In Wien liegt die Pauschale für Kellner noch immer bei 37 Euro, genau so viel war es auch 2005. Seither sind Löhne und Preise längst gestiegen. 37 Euro im Jahr 2005 wären heute 63,30 Euro, um die Kaufkraft von damals zu erhalten.

Einheitliche Regeln, dieselbe Pauschale für alle Tätigkeiten: Das alles lehnt Wirtin Scheuch ab. Sie fürchtet, dadurch käme es zu höheren Lohnnebenkosten für die Arbeitgeber. Ihr Appell: Die Debatte müsse anders geführt werden, „nämlich ehrlich“. Etwa darüber, was ein Mitarbeiter das Unternehmen tatsächlich koste. Sie sieht sich als Unternehmerin unter Generalverdacht: „Wir werden hingestellt, als wären wir Ausbeuter. Aber was viele vergessen: Ein Kellner verdient nicht das, was am Lohnzettel steht, er kostet fast das Doppelte“, sagt Scheuch. „Und ich soll das mit einem Espresso um 4,30 Euro wieder reinholen. Wie soll sich das bitte ausgehen? Viele der Lokale, die über dem Gürtel liegen und nicht vom Tourismus leben, sperren zu. So schaut’s aus. Und wir sollen ernsthaft über ein bisschen Trinkgeld diskutieren?“