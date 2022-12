Was 2023 innenpolitisch passieren könnte

In der aktuellen profil-Monatsumfrage des Meinungsforschungsinstituts Unique Research liegen SPÖ und FPÖ mit jeweils 26 Prozent an der Spitze. Die ÖVP erreicht mit 20 Prozent ihren tiefsten Wert seit mehreren Jahren. Die Grünen sind bei elf, die Neos bei neun Prozent. Vor genau einem Jahr, im Dezember 2021, lagen ÖVP und SPÖ noch mit je 27 Prozent voran, die FPÖ erreichte 17 Prozent. Bei den Kleinparteien verhielt es sich wie heuer: Die Grünen kamen auf elf, die Neos auf neun Prozent. Der große Verlierer des Jahres ist also Karl Nehammer, der große Gewinner Herbert Kickl. Was bedeutet das für 2023? Eine profil-Kristallkugelrundschau.

ÖVP

Zum Jahresbeginn 2023 hat die ÖVP ein wenig Anlass zur Freude. Der nach ihr benannte Korruptionsuntersuchungsausschuss geht zu Ende. Trotz der miesen Stimmung ist Kanzler Karl Nehammer unter den ÖVP-Funktionären der beliebteste Parteichef seit Langem. Für „den Sebastian“ begeisterten sich die Funktionäre kurzfristig, „den Karl“ mögen sie nachhaltig.