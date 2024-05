Wie böse ist der Humanismus?

Wenn der Philosoph Omri Boehm sich heute Abend am Wiener Judenplatz ans Mikrofon stellen wird, um seine „Rede an Europa“ zu halten, sind Gegendemonstrationen zu erwarten – und Grenzüberschreitungen zu befürchten. Denn Boehm, dem bislang stets der Ruf eines Vermittlers und keineswegs der eines Brandredners vorauseilte, gehört seit ein paar Tagen eher unerwartet zu den Symbolfiguren einer massiven weltanschaulichen Spaltung.

Ariel Muzicant, der einstige Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) in Wien, meinte am vergangenen Wochenende, dass Boehm keinen Respekt vor dem Judenplatz zeige. Mit dem wenig lehrreichen Satz „Wäre ich 30 Jahre jünger, würde ich am Dienstag hingehen – und Eier werfen“ wird Muzicant zitiert – als läge in dem impliziten Aufruf zum Eierwurf auf Andersdenkende nicht eine deutlich größere Respektlosigkeit als im Sprechen eines friedenspolitisch bewegten jüdischen Intellektuellen, der am Judenplatz die fatalen Komplikationen des Nahostkriegs in den Blick nehmen will.

Boehms Vortrag wurde in den vergangenen Tagen, noch ehe er überhaupt gehalten worden ist, schon skandalisiert, als hätte der 45-Jährige etwas völlig Unannehmbares in den Raum gestellt. Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) verstieg sich im gestrigen Ö1-„Mittagsjournal“ gar zu der Aussage, Boehm übe „Kritik an Israel, die keine Kritik an Israel ist, sondern purer Antizionismus und damit Antisemitismus“. Oskar Deutsch, derzeitiger Präsident der IKG, meinte, Boehm ebne „Antisemiten in aller Welt den Weg“. Und ein potenter Festwochen-Sponsor zog sich wegen der Wahl des Redenschauplatzes kurzfristig von dem Projekt der diesjährigen Eröffnungsrede zurück.