Wolfgang Sobotka, der Teflonmann

Es ist Tag 6 seit Veröffentlichung der Pilnacek-Files und Wolfgang Sobotka ist noch immer im Amt. Der Nationalratspräsident ist freilich schwer unter Beschuss, doch am Teflonmann perlt scheinbar alles ab.

„Sobotka, ein politischer Panzer, demonstriert auch diesmal, dass er sich nicht kleinkriegen lassen will. Bundeskanzler Karl Nehammer stellte sich bereits am Mittwoch demonstrativ hinter ihn. Die Grünen beschlossen ebenfalls, den Ball flach zu halten, anstatt die Regierung zu sprengen. Man sprach etwa von Fehlern in der Vergangenheit – und dass man schon mehrfach einen Sobotka-Rücktritt befürwortet hatte“, schreiben Stefan Melichar, Max Miller und Anna Thalhammer in unserer aktuellen Coverstory.

Der verstorbene, zuletzt suspendierte Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek hatte in einem heimlich aufgenommenen Gespräch in geselliger Runde behauptet, Sobotka habe ihm vorgeworfen, Ermittlungen nicht „abgedreht“ zu haben. Die Staatsanwaltschaft Wien prüft deshalb einen Anfangsverdacht wegen versuchter Bestimmung zum Amtsmissbrauch.

Sobotka übt nicht weniger als das zweithöchste politische Amt der Republik aus. Über ihm steht formell nur noch der Bundespräsident. Und für ein solches Amt hat nicht nur das Strafrecht als rote Linie zu gelten. In einer Zeit, in der das Vertrauen in die Politik und ihre Institutionen ohnehin schon schwer beschädigt ist, erst recht.