Fall Pilnacek: Das Vermächtnis des Schatten-Justizministers

Es hatte wohl niemand damit gerechnet, Christian Pilnaceks charakteristisch schnurrende Stimme so schnell wieder zu hören. Erst vergangenen Samstag fand in der bis auf den letzten Platz gefüllten Augustinerkirche in Wien das Requiem für ihn statt. Der ehemalige Justiz-Generalsekretär war am 20. Oktober unter tragischen Umständen gestorben, bei einer Obduktion wurde Fremdverschulden ausgeschlossen. Keine drei Tage nach der feierlichen Verabschiedung taucht ein heimlich aufgenommenes Tonband auf: Pilnacek erzählt Bekannten in seiner Stammbar davon, dass ÖVP-Politiker in der Vergangenheit nicht nur ein Mal von ihm verlangten, Hausdurchsuchungen abzudrehen. Ein Ibiza-Moment, der die Koalition ins Wanken bringt und ihren Gegnern Stoff für politische Attacken liefert. Die Suche nach der Wahrheit in der Vergangenheit des exzellenten wie umstrittenen Juristen wird gezwungenermaßen ohne ihn stattfinden müssen. Eines steht fest: Der Name „Pilnacek“ wird – in Abwesenheit seines Trägers – bereits jetzt zur Projektionsfläche für parteipolitische Befindlichkeiten von allen Seiten. Der Interpretationsspielraum dabei scheint enorm.

Der 28. Juli 2023 war ein Abend wie viele andere im Leben des Christian Pilnacek. Er ging in sein Stammlokal, das Il Cavalluccio in der Göttweihergasse, noch auf ein Getränk und blieb etwas länger, als er geplant hatte. Er stand dort mit einem alten Freund zusammen – einem deutschen Unternehmer – und einem Gast mit BZÖ-Vergangenheit, der das Gespräch wohl mitgeschnitten hat. Im Lauf des Abends gesellte sich übrigens auch profil-Geschäftsführer Richard Grasl zu der kleinen Runde in dem gut frequentierten Innenstadtlokal. Grasl zufolge aber zu spät, um beim entscheidenden Teil des Abends live dabei zu sein. Pilnacek hatte nämlich bereitwillig über sein Lieblingsthema gesprochen: seinen eigenen Fall, die soziale Ächtung, die ihm widerfahren war – und die ungerechte Behandlung, die er Politik wie Medien vorwarf.