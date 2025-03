Warum wir die Sommerzeit verschieben sollten

In der Nacht auf Sonntag werden die Uhren nach vorn gestellt, von zwei auf drei Uhr. Zwei spanische Forscher schlagen nun vor, die Zeitumstellung zu verschieben – konkret vom letzten Wochenende im März auf das erste im April. Dann geht die Sonne bereits um 14 Minuten früher auf, und den Menschen blieben einige Tage des mühsamen, morgendlichen Aufrappelns im Dunklen erspart. Dasselbe gelte auch für die herbstliche Umstellung, wie José María Martín-Olalla and Jorge Mira in einem vielbeachteten Artikel im Fachblatt „Open Science“ der britischen Royal Society schreiben: Die Sommerzeit sollte bereits Anfang statt Ende Oktober enden, wodurch es in der Früh ebenfalls noch heller wäre.

Tipp: Den Kaffee verschieben

Was kann man tun, um dem drohenden Mini-Jetlag entgegenzuwirken? Die erste Tasse Kaffee verschieben, rät die Schlafberaterin Isabel Prophet im Magazin „Spektrum der Wissenschaft“. „Zunächst einmal würde ich sie später trinken als sonst. In der Früh ist der Cortisol-Spiegel hoch, das aktiviert den Körper bereits. Wer den Kaffee – in Bezug auf die Uhrzeit – eine Stunde später als gewohnt trinkt, trinkt ihn damit zur körperlich gewohnten Zeit. In den folgenden Tagen verlegen Sie ihn dann langsam nach vorn“, empfiehlt Prophet. Und nachmittags solle man den Kaffee am besten weglassen, bis man sich an die Sommerzeit gewöhnt habe.

In diesem Sinne: Guten Morgen!