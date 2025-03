Knallbunte Antike: Forschung auf der Spur verschwundener Farben

Die Forschenden aus Wien haben sich vor allem einer Farbe verschrieben: Ägyptisch Blau. Das kräftige Himmelblau war das erste künstlich hergestellte Pigment der Welt, das die Ägypter vor etwa 5000 Jahren wahrscheinlich durch Zufall entdeckten. Bis dahin war die Kunst hauptsächlich auf die Naturfarben Rot, Gelb und Grün, Braun, Weiß und Schwarz angewiesen. Ausgerechnet Blau, die Farbe des Himmels, fehlte. Es gab nur wenige natürliche Minerale oder Gesteine, die sich zu einem blauen Pulver zerreiben ließen. Der Lapislazuli aus den Minen des heutigen Afghanistan zum Beispiel war teuer, seine Farbintensität wenig beständig. Umso größer das Glück, dass jemandem in einer der Glashütten im alten Ägypten Kupfer in den Brennofen fiel. Es färbte die für die Glasherstellung gemischte Masse aus Sand, Kalk und Soda kräftig blau. Abgekühlt und zermahlen entstand das typische Himmelblau, mit dem die Ägypter Kunstwerke und Heiligtümer schmückten. Die Krone der berühmten Büste von Königin Nofretete erstrahlt bis heute in Ägyptisch Blau. Die Ägypter exportierten die Farbe auch nach Europa, bevor dort ebenfalls Produktionsstätten entstanden.

Mit einer Farbprobe bewaffnet machten sich Gail und Wurzer an die Arbeit. Sie experimentierten mit einer modifizierten Monochrom-Kamera, unterschiedlicher Beleuchtung, verschiedenen Filtern und Objektiven und waren schon kurz davor, aufzugeben. Stets erschienen auf den Bildern nur Grautöne; auch an Stellen, wo definitiv Ägyptisch Blau vorhanden war. „Bis eine der letzten Aufnahmen plötzlich leuchtete“, sagt Niki Gail, und seine Augen leuchten ebenfalls. Er deutet auf ein Schwarz-Weiß-Bild auf seinem Bildschirm, das aussieht, als wäre es mit funkelndem hellen Staub überzogen. „Blaulicht bringt die Pigmente von Ägyptisch Blau im Infrarotbereich zum Fluoreszieren“, erklärt seine Kollegin Judith Wurzer den Effekt. Die einfache Methode, die sich ihre Kollegin in Ephesos gewünscht hatte, war gefunden.

Das Problem der Archäologie heute: Die Pigmente von Ägyptisch Blau sind für das bloße Auge verschwunden. Sie aufzuspüren war bisher ein teurer und aufwendiger Prozess mithilfe einer Multispektralkamera. Die Geochemikerin Alexandra Rodler-Rørbo vermutete Ägyptisch Blau auf zahlreichen Fragmenten und Skulpturen des berühmten Artemis-Tempels. „Nur wie soll ich die Farbspuren auf all den Artefakten aufspüren?“, klagte sie in einer Kaffeepause in den Ruinen von Ephesos. Zumal die Stücke auf mehrere Museen in Europa und der Türkei verteilt sind. Könnten die Fotografen Niki Gail und Judith Wurzer nicht eine Methode entwickeln, mit der Ägyptisch Blau auf einfachen Fotografien sichtbar wird?

Marmorweiß statt grellbunt

Warum aber hält sich der Irrtum so hartnäckig, die Antike wäre marmorweiß gewesen? „Das geht auf die Renaissance zurück“, erklärt Vinzenz Brinkmann, Sammlungsleiter der Abteilung Antike und Asien der Liebieghaus Skulpturensammlung in Frankfurt am Main. Seit mehr als 40 Jahren widmet sich Brinkmann den Farben der Antike, seine Wanderausstellung „Bunte Götter“ tourt seit 2003 durch alle großen Museen der Welt. In der Renaissance wurde in Rom viel neu gebaut, wobei zahlreiche antike Statuen aus Marmor zum Vorschein kamen, deren Bemalung verblasst war. „Künstler wie Michelangelo und Leonardo verliebten sich in das Weiß“, sagt Brinkmann im profil-Gespräch. Eliten und Mäzene wie die mächtige Familie Medici propagierten die Idee von der farblosen, reinen Antike.

So hielt sich die falsche Vorstellung bis ins 18. Jahrhundert, als man begann, antike Schriftquellen zu erforschen. Schnell wurde klar: Das Weiß ist eine Legende, Farblosigkeit wurde von Griechen und Römern sogar als hässlich empfunden. Der berühmte Dichter Euripides ließ die schöne Helena wünschen, so hässlich wie eine „Statue mit abgewischten Farben“ zu sein, um kein Leid mehr im Trojanischen Krieg zu verursachen. Spätestens im 19. Jahrhundert, dem Jahrhundert der Ausgrabungen und der Rekonstruktionen auch von Farbe, wussten die meisten Menschen um die Buntheit der Antike. Dann kam die nächste Kehrtwende: „Die faschistischen Regime des 20. Jahrhunderts bauten auf eine totalitäre Ästhetik, die Ornamente und Farbe ausschloss. Das steckt uns bis heute in den Knochen“, erklärt Archäologe Brinkmann.