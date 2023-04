Zu Gast in Michael Häupls Lieblings-Slum

Um Ihnen beim Frühstück das aktuelle profil unter die Nase zu reiben, möchte ich Sie auf den Wiener Brunnenmarkt entführen. Warum? Weil wir hier fast alles streifen werden, was im aktuellen Heft steht. Wir treffen Altbürgermeister Michael Häupl und erfahren, wer seine Favoritin für den SPÖ-Vorsitz ist – okay, das war gegendert: es ist Rendi-Wagner. Es geht um den Plan ihres Herausforderers Hans Peter Doskozil, illegale Fluchtrouten zu schließen, die auch auf den Markt führen können. Wir beleuchten die Gefahren, die Migranten auf sich nehmen, die trotz aller Warnschilder ein Boot in Richtung Lampedusa besteigen (auf der italienischen Insel landeten am Oster-Wochenende 2000 Flüchtlinge, etliche ertranken). Und wir machen im Kommentar von Robert Treichler Vorschläge, wie Arbeitskräfte auch ohne Asylgrund hierher gelangen hätten können.

Gemma No-Go

Aber starten wir mit syrischem Schawarma, das meiner Meinung nach bessere Kebab, weil es Hühnerbrust, frische Minze, Mango-Sauce und rote Beete enthalten kann. Umhüllt von dünnem, arabischem Fladenbrot schlägt es zudem weniger auf die Hüften. Sie kommen nicht mit auf den Brunnenmarkt, weil Sie Angst vor dieser „Unsicherheitszone“ haben? So bezeichnete ÖVP-Wien-Chef Karl Mahrer die Marktzone vor einigen Wochen in einem Video. Sie haben gar das Handyvideo einer Keilerei zwischen Marktstandlern gesehen, das Mahrer vergangene Woche nachschoss, als Beweis für seine These der „Drogen- und Gewaltkriminalität“ im Grätzl?

Sud und Sudern

Keine Angst. Nach sieben Jahren als Markt-Anrainer darf ich Sie beruhigen: das Schlimmste, was Ihnen hier passieren kann, ist, beim syrischen Kardamon-Café den Sud mitzutrinken. Oder sind Sie längst furchtlos, weil Sie dem Chefredakteur des „Falter“, Florian Klenk, folgen? Er ist ebenfalls Anrainer, echauffiert sich seit Wochen furchtbar über Mahrers „Rassismus“ und bewirbt den Markt deswegen stärker als die MA 59 mit all ihren Inseraten. Bevor sie nun denken, alle Bobo-Journalisten wohnen hier und sich beobachtet fühlen – der Karmelitermarkt im zweiten Bezirk ist diesbezüglich viel gefährlicher.