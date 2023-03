140.000 Senior:innen stimmen über die Zukunft der SPÖ ab

63 Jahre - das ist nicht nur das Durchschnittsalter des Pensionsantritts in Österreich, sondern auch der Altersschnitt der Mitglieder der SPÖ; also jenen Personen, die sich bald zwischen Rendi-Wagner, Doskozil und Kowall entscheiden müssen.

Die SPÖ-Mitglieder sind also alt - und werden immer weniger. 1980 hatte die Partei in Österreich noch rund 700.000 Mitglieder; als Pamela Rendi-Wagner 2020 die Vertrauensfrage stellte, zählte sie nur noch 158.000 Genossinnen und Genossen mit Parteibuch. Zur nächsten Mitgliederbefragung werden 140.000 Wähler:innen gebeten.

“Wir haben gute Leute in der Partei, von Landeshauptleuten abwärts. Erfolg in der Politik kommt von einer klaren Programmatik, die die Leute verstehen”, führt Josef Kalina weiter aus. Nur: Diese “Programmatik” geht in der SPÖ-Führungsdebatte aktuell unter. Kernthemen wie die Bekämpfung der Teuerung, Arbeitsmarkt, Gesundheit und leistbares Wohnen werden durch die internen Machtkämpfe verdrängt. “Wie hole ich die Wählerinnen und Wähler wieder zurück?”, fragt sich auch Kalina. “Man braucht eine klare, emotionale Antwort. Diese Frage muss im Rahmen dieser Führungsdebatte ebenso abgeklärt werden.”

Quo vadis, Sozialdemokratie?

Die SPÖ will - und muss - ein breiteres Publikum ansprechen, um bei der nächsten planmäßigen Nationalratswahl im Herbst des nächsten Jahres zu punkten. Nach teils zweistelligen Verlusten bei den Landtagswahlen in Niederösterreich und Kärnten wartet in Salzburg der nächste Stresstest auf die Genossinnen und Genossen. Die Zeichen stehen auch dort angesichts der aktuellen Personaldebatten auf Verluste.

Sozialdemokratische Parteien versuchen europaweit, neue Wählerschichten von ihren Themenschwerpunkten zu überzeugen. In Dänemark und Deutschland rückte man deshalb Richtung Mitte, in Asylfragen sogar teilweise weit rechts davon. In Italien wiederum versucht sich Neo-Parteichefin Elly Schlein mit einem klar linken Kurs und will damit die progressive Bildungselite in Städten ansprechen. Ein Spagat, den sich auch der, oder die künftige SPÖ-Parteichef:in überlegen muss.