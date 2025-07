Wie utopisch günstig der Gemeindebau sein kann, weiß kaum jemand so gut wie die SPÖ selbst. Gut 100 Objekte mietet die Partei von der Stadt. Jene Partei, die in den vergangenen 100 Jahren in Wien immer tonangebend war, solange es demokratische Wahlen gab. Und die in all den Jahren das Wohnbauressort kontrollierte.

Neben den Schaukästen vermietet allein die Unternehmung Wiener Wohnen 98 Lokale, Magazine und Garagen an politische Parteien, den Großteil an die SPÖ. Das geht ebenfalls aus dem Bericht des Stadtrechnungshofs hervor.

Das alles ist nur bekannt, weil der Wiener Stadtrechnungshof vor etwas mehr als zwei Jahren die 413 Mietverhältnisse zwischen Stadt und politischen Parteien unter die Lupe nahm. 247 davon sind allerdings nur Schaukästen, also kleine Werbeflächen an den Fassaden von Gemeindebauten.

Eines der Lokale steht der ÖVP zur Verfügung, eines der KPÖ. Von außen wirken einige der Räumlichkeiten so, als wären sie seit dem Abschluss der Mietverträge nie renoviert worden, was die Billigstpreise aber nur zum Teil relativiert.

Denn die roten Sonderkonditionen – 67 Cent für ein Objekt am Lößlweg 6 (2. Bezirk) oder 95 Cent für ein Sektionslokal in der Breitenseer Straße 68–74 (14. Bezirk) – werfen ein schiefes Licht auf die wirtschaftliche Gebarung bei Wiener Wohnen. Sie zeigen, dass die Mietzinse trotz rechtlicher Möglichkeiten über Jahre und Jahrzehnte nicht angepasst wurden. Daran ändern auch die in Verstoß geratenen Mietverträge nichts. Der Vertrag zum Lokal im 14. Bezirk wurde übrigens während der Rechnungshofprüfung gekündigt.

Wiener Wohnen rechtfertigte sich auf Anfrage damit, dass man im Jahr 2000 aus drei Magistratsabteilungen hervorgegangen war. Seither würden „allenfalls bestehende Optimierungspotenziale, die sich in einem Massengeschäft punktuell ergeben können, gehoben“. Man lebe eine „positive Fehlerkultur“ und nehme „aufgezeigte Schwächen so wie im gegenständlichen Fall umgehend in Bearbeitung“.

Verlorene Mietverträge, unterbliebene Preisanpassungen und gleich mehrere Schaukästen, die von Wiener Wohnen laut Stadtrechnungshof gar nicht erfasst und verrechnet wurden – all das zeigt, wie gutmütig der stadteigene Wohnungsriese mit den Partei-Kunden umging. Aus einem Gutachten, in dem der Mietpreis für das KPÖ-Lokal festgesetzt wurde, lässt sich ablesen, dass bei Wiener Wohnen ein „Referat für Sondervergabe“ für die Parteien zuständig war.

Für ein Grundstück samt Vereinshaus am Franzosenweg 34 in Oberlaa (Favoriten) zahlte die SPÖ laut Auskunftserteilung bloß 32,28 Euro monatlich – nicht pro Quadratmeter, sondern für die komplette Immobilie. Es geht um ein Areal mit 1000 Quadratmeter Fläche, auf dem ein Vereinshaus mit etwa 100 Quadratmetern stand. An der Gesamtfläche gemessen, ergibt sich eine monatliche Pacht von etwa drei Cent pro Quadratmeter. Selbst der Stadt, in dem Fall war die Vermieterin die MA 69 für Immobilienmanagement, muss dieser Betrag absurd niedrig erschienen sein. Vor gut 30 Jahren klopfte sie bei ihrer Kundin SPÖ an und schlug eine Erhöhung des Mietzinses um 650 Prozent (kein Druckfehler) vor. Doch die SPÖ reagierte laut Stadtrechnungshof einfach nicht. So blieb der Zins bestehen.

Im Vorjahr wurde der Vertrag schließlich durch die SPÖ gekündigt. In der Auskunftserteilung erklärte die Stadt den ungewöhnlich niedrigen Preis damit, dass der ursprüngliche Vertrag auf die 1920er-Jahre zurückgehe – damals abgeschlossen mit dem Verein „Arbeiterheim in Favoriten“, der das Vereinshaus am Areal auf eigene Kosten errichtete. In den 1980er-Jahren wurde der Vertrag nach der Löschung des Vereins an die SPÖ Favoriten weitergereicht. Zu denselben Konditionen.

Die besten Objekte vermietet aber jene Magistratsabteilung, die einst für die Amtshäuser zuständig war und heute MA 34 für Bau- und Gebäudemanagement heißt. In den Immobilien sind auch mehrere SPÖ-Bezirksparteigeschäftsstellen untergebracht, etwa jene in Meidling.

In den ansehnlichen Bau in der Ruckergasse 40 ist die SPÖ seit 1964 eingemietet und zahlt bloß einen Quadratmeterpreis von 2,01 Euro. Noch günstiger kommt ein „Freizeitcenter“ in Liesing, eine in die Jahre gekommene Veranstaltungslocation für Faschingsfeiern und ähnliche Events, die die Partei um 1,52 Euro anmietet.

Die MA 34 vermietet der Partei auch die SPÖ-Bundesparteizentrale in der Löwelstraße (1. Bezirk). Die Mietverträge wurden in unterschiedlichen Jahrzehnten abgeschlossen, zwischen 1946 und 2005. Die monatliche Gesamtmiete für alle in diesem Objekt befindlichen Räumlichkeiten hat im Jahr 2020 14.322,79 Euro betragen. Der Unabhängige Parteien-Transparenzsenat (UPTS) befand den Preis etwas schwülstig ausgedrückt für „nicht fremdunüblich niedrig“, ergo nachvollziehbar.