Guten Morgen!

Stell dir vor, es ist „ultimativer Volksaufstand“ und keiner geht hin. Der in rechten sozialen Medien herumgeschickte Flyer „Ganz Österreich steht zu Ostern auf!“ war – nun, ja – keine Ansage. Am fraglichen Sonntag sichtete man in der Stadt durchwegs friedliche Flaneure mit vermutlich psychischen und körperlichen Erholungsabsichten. Quer durch das Land rückte die Polizei fallweise aus, um verbotene, österliche Zusammenkünfte aufzulösen. Insgesamt betrachtet aber nahm das hiesige „Volk“ Abstand vom Aufstand. Geht es nach den Agitatoren in den erwähnten rechten sozialen Medien, ist die Wut freilich bloß aufgeschoben: Für den 10. April wird hier zum „größten Streik rund um den Ballhausplatz“ getrommelt. „Ich bin so glücklich, ich liebe meinen Kanzler“, wird man dort eher nicht zu hören bekommen.