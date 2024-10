„Das Thema wird zu oft abgetan“, sagt Czypionka, „dabei ist die Adipositas-Epidemie ein zentrales Problem für die öffentliche Gesundheit und unsere Wirtschaft“, so der Gesundheitsökonom weiter. Die kritisierte Gleichgültigkeit in der Politik und im Alltag sollen die erstmals erhobenen Daten ändern. Co-Autorin Stephanie Reitzinger stellt sie vor: Krankhaftes Übergewicht ist verantwortlich für 537.000 Krankenhaustage und 1,24 Millionen Krankenstandstage im Jahr. Arbeitgeber verlieren dadurch 4400 Vollzeitäquivalente jährlich. Dabei sind Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems (zum Beispiel Arthritis) und des Bindegewebes, welche zu Muskelschmerzen führen, die häufigsten Gründe für die Krankschreibungen.

Florian Kiefer ist Leiter der Endokrinologie-Abteilung an der MedUni Wien und Präsident der Österreichischen Adipositas Gesellschaft (ÖAG). Kiefer schildert den Fall einer 56-jährigen Patientin. Mit 124 Kilo und einem BMI von 44 ist sie Teil der Hochrisikogruppe. Sie leidet an Bluthochdruck, Prädiabetes, erhöhten Blutfetten, Depressionen und hat mehrere Bandscheibenvorfälle hinter sich.

„Die Politik muss handeln“, sagt Florian Kiefer. Die Österreichische Adipositas Allianz (ÖAA) nimmt die neue Studie zum Anlass, erneut ihre Forderungen an die nächste Bundesregierung zu stellen. „Adipositas muss endlich als eigenständige chronische Erkrankung anerkannt werden“, so Kiefers Appell im Namen der ÖAA. Das würde auch den Zugang zu Medikamenten für Patient:innen erleichtern, argumentiert er. Wichtig seien auch die Förderung von Präventionsmaßnahmen und ein niederschwelliger Zugang zu Therapien.

Adipositas verursacht der Studie zufolge acht Prozent aller Todesfälle in Österreich. Die Krankheit mindert auch die Lebensqualität. Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Infertilität und Krebs sind nur einige Folgen von Adipositas. Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems machen den größten Kostenfaktor aus. Und: Menschen, die etwa im Alter von 45 Jahren an Hochrisiko-Adipositas leiden, verlieren knapp fünf Lebensjahre und sogar bis zu zehn gesunde Lebensjahre.

Adipositas ist eine chronische Erkrankung, die vielschichtige Ursachen hat und professioneller Behandlung bedarf. Übergewicht beginnt bei einem BMI von 25. Ab einem Body-Mass-Index (BMI) von 30 spricht man nach den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von Adipositas, also von krankhafter Zunahme des Körperfetts. Bei einem einem BMI von 40 und mehr spricht man von morbider Adipositas.

Mittlerweile erstattet die Krankenkasse medikamentöse Präparate wie Semaglutid (etwa in Ozempic erhalten) für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. Auch Erwachsene, die vor einem bariatrischen Eingriff (also eine Magenverkleinerung) stehen, können um Erstattung ansuchen. „Das ist ein erster Schritt“, sagt Kiefer. „Aber es reicht nicht, jemandem ein Rezept in die Hand zu drücken.“ Denn: Die Medikamente würden ausschließlich mit einer Änderung des Lebensstils wirken.

Für Gesundheitsökonom Thomas Czypionka fängt die Prävention bereits im Supermarkt an. „Dort stehen die Süßigkeiten in den Regalen ganz unten. Mein kleiner Sohn sieht sie sofort.“ Hier gäbe es zahlreiche kleine, aber wirksame Änderungen. Auch in der Schule sieht er viel Potenzial: „Ich wundere mich, dass der Sportunterricht noch immer genauso abläuft wie in meiner Schulzeit.“ Weniger die Leistung solle beim Turnen zählen, vielmehr solle der Unterricht Freude an der Bewegung vermitteln. Dann, so Czypionka, könnten auch „die Langsameren" motiviert werden.