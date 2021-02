Anders Tegnell: „Jedes Land hatte Phasen, in denen alles daneben ging. Auch Österreich.“

Was hältst du von Schweden? Diese Frage sorgte vor allem zu Beginn der Pandemie für erbitterte Debatten in ganz Europa. Statt auf Verbote und die Schließung ganzer Wirtschaftszweige setzten die Schweden im Kampf gegen Corona in erster Linie auf freiwillige Kooperation der Bürger. Verantwortlich für diese umstrittene Politik ist Anders Tegnell, 64, Arzt und Chef-Epidemiologe in der Behörde für öffentliche Gesundheit. Im Skype-Interview mit profil bleibt Tegnell bei seiner Strategie, warnt aber vor Nachlässigkeit in den kommenden Monaten. „Wir müssen mit den Zahlen nach unten.“ Tegnell ist gegen eine Maskenpflicht, plädiert für mehr Gelassenheit im Umgang mit den Virus-Mutationen in Tirol und relativiert Berichte, wonach er derzeit unter Polizeischutz stehe: „Im Vergleich zum Frühling sind die Drohungen weniger geworden.“

In Schweden herrscht nach wie vor keine Maskenpflicht. Geht es nach Tegnell wird das auch so bleiben: In Pflegeheimen und Krankenhäusern seien Masken wichtig, räumt er ein. „Ich glaube nur nicht, dass Masken überall die Lösung sind. Es gibt viele Länder mit strikter Maskenpflicht, die trotzdem sehr hohe Infektionszahlen haben.“