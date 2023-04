Andreas Babler als Bundesrat angelobt

Normalerweise treffen Sitzungen des Bundesrates auf kein übermäßiges Interesse - zumindest im Vergleich zu Nationalratssitzungen. Das dürfte sich künftig ändern. Nach den Landtagswahlen in Kärnten und in Niederösterreich wurden nämlich einige neue Mitglieder des Bundesrats angelobt, darunter etwa der NÖAAB-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner (ÖVP Niederösterreich) oder Isabella Theuermann (FPÖ Kärnten), und: SPÖ-Vorsitz-Anwärter Andreas Babler. Gegenüber der APA bezeichnete Babler sein Mandat im Bundesrat als neue, spannende Aufgabe; als Redner ist er bei seiner Premieren-Sitzung nicht gemeldet.

Während im Bundesrat in der aktuellen Stunde mit Sportminister und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) diskutiert wurde, rumort es in der SPÖ weiter: Die Gewerkschaft, die in den vergangenen Jahren immer Pamela Rendi-Wagner unterstütze, will sich für keinen der drei Kandidat:innen aussprechen. Die Sozialistische Jugend (SJ) und die Vorsitzende des Verbandes Sozialistischer Student_innen (VSStÖ), Hannah Czernohorszky, unterstützen indes offen Andreas Babler.