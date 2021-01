Wie gefährlich sind organisierte Neonazis? Anlass ist der riesige Waffenfund vor drei Wochen. Der angebliche Kopf der Bande, Peter B. ist seit drei Jahrzehnten amtsbekannt. profil hatte ihn Anfang der 90er Jahre am Cover, als er im Verdacht stand, mit der Serie an Briefbomben etwas zu tun zu haben. Das stellte sich als falsch heraus, doch er wurde nach dem NS-Verbotsgesetz verurteilt. Er gehörte zu einer Grippe v von gefährlichen Neonazis, die sich in Wehrsportübungen frü den Tag X vorbereiteten. Damals mit dabei: notorische Neonazis wie Gottfried Küssel.

Christa Zöchling spricht mit Andreas Peham darüber, wie sich die Neonazi-Szene verändert hat, welche ideologischen Kontinuitäten es gibt, wie gefährlich sie sind und ob Neonazis nach der Flüchtlingskrise 2015 in der Corona-Verschwörungswelt eine neue Plattform finden.