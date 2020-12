Heinz-Christian Strache: Charakter und Lebensweg einer tragischen Figur

"Alles ist möglich, er sagt das nur nicht"

Sieben Stunden lang haben Heinz-Christian Strache, ehemals Parteiobmann der FPÖ und Vizekanzler, und Johann Gudenus, einst Vizebürgermeister der Bundeshauptstadt Wien, eine vermeintliche russische Oligarchennichte zu überreden versucht, die "Kronen-Zeitung" zu kaufen, damit man sich die Redakteure herrichten kann, die einen dann an die Macht "pushen". Kickbacks, maßgeschneiderte Gesetze und Staatsaufträge wurden in Aussicht gestellt; Parteispenden "am Rechnungshof vorbei" erbeten; ein Medienimperium wie in Orbán-Land schwebte ihnen vor. Je später der Abend, desto übler der Eindruck, den die beiden Politiker hinterließen. Nachdem er kurz einmal gestutzt hatte (schmutzige Zehennägel der Dame) und eine Falle vermutete, wurde Strache vorsichtiger, beteuerte mehrmals, alles müsse im Rahmen von Gesetzen geschehen, während Gudenus der vermeintlich Reichen und Schönen zuraunte: "Alles ist möglich, er sagt das nur nicht. Weißt du, okay?"



Sieben Stunden und kein einziger kluger Gedanke, kein einziges menschliches Wort. Als Vorleistung für den Deal, ein paar Wochen später, wurde eine freiheitliche Presseerklärung veröffentlicht, mit der versteckten Botschaft: "Wer zahlt, schafft an."



In beiden Welten unterwegs

Kann Politik tiefer sinken? Als Strache vor 31 Jahren in die FPÖ eintrat, die ihn im vergangenen Dezember ausgeschlossen hat, war nicht vorherzusehen, welchen Weg er einschlagen würde - den in den staatsgefährdenden Underground jugendlicher Neonazis oder in das national-rechte, nach Budenschweiß riechende Establishment der Wiener FPÖ. Ein paar Jahre lang war Strache in beiden Welten unterwegs.