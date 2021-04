Androsch: „Sonst wird SPÖ eine Sekte“

„Darf keinen Rausch des Tugendterrors geben“

Auf einem Parteitag gehen Hunderte Anträge ein, warum sieht Androsch ausgerechnet in diesem Antrag einen Beleg einer falschen Themengewichtung? „Ein Antrag ist ein Antrag. Es geht um das Gesamtbild. Darum, was ein Schwerpunkt ist und was nicht.“ Welchen Anteil schreibt Androsch SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner an diesem - aus seiner Sicht - falschen Fokus der SPÖ zu? „Ich will mich nicht auf Einzelpersonen fokussieren. Was ich sagen möchte: Es darf keinen Rausch des Tugendterrors geben. Das gilt für die gesamte Sozialdemokratie in Europa.“ Inspiriert habe ihn in dieser Frage das neue Buch von Sahra Wagenknecht: „Die Selbstgerechten.“ Darin rechnet die frühere Fraktionschefin der Linken im deutschen Bundestag mit der „Life-Style-Linken“ ab.

In der deutschen Sozialdemokratie (SPD) hat der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (77) die Debatte über Identitätspolitik forciert. Er hat sich zum "Symbol für die normalen Menschen" ernannt, die "das Gendersternchen nicht mitsprechen wollen".