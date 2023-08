Antonia Stabinger: „Eine Mutter, die selbst adoptiert hatte, riet mir zum Pflegekind“

Wenn Antonia Stabinger ihre Pflegetochter am Arm hält, mischen sich ihre Locken mit jenen ihrer zehn Monate alten Maria*. Das frische Mutterglück ist der 38-jährigen Drehbuch-Autorin und Kabarettistin (Flüsterzweieck, Clit/Doris) anzusehen. Die Kleine ist erst seit eineinhalb Monaten bei ihr. Im ersten Halbjahr nach der Geburt hatte die biologische Mutter versucht, selbst für Maria zu sorgen. Die Minderjährige scheiterte daran. Ein Vater war nicht präsent. Das Jugendamt schritt ein und übergab Maria in die Obhut einer Krisenpflegemutter. Dort dauerte die Abklärung, ob doch Verwandte die Erziehung Marias übernehmen könnten, drei Monate. Eine ungewöhnlich lange Zeit in der Krisenpflege. Seit eineinhalb Monaten ist das kleine Mädchen bei Stabinger. Die bereits vierte Station in ihrem so jungen Leben.